-Emirates NBD ejecuta con éxito un préstamo sindicado a plazo de 250 millones de dólares para Dar Global, acelerando su crecimiento y expansión a nivel mundial.

DUBAI, EAU, 16 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, un grupo bancario líder en la región de Oriente Medio, Norte de África y Turquía (MENAT), ha anunciado la exitosa formalización de un préstamo sindicado a plazo de 250 millones de dólares ("Proyecto Radium II") para Dar Global plc, la promotora inmobiliaria internacional de lujo que cotiza en la bolsa de Londres. Dar Global plc, propiedad mayoritaria de Dar Al Arkan Real Estate Development Company, obtuvo esta financiación de 250 millones de dólares como parte de su continuo crecimiento y expansión en mercados globales clave.

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

Emirates NBD Capital actuó como Coordinador Principal Conjunto, Agente Colocador y Agente Único de Documentación para ejecutar la operación de 250 millones de dólares. Esta financiación respaldará los planes de expansión global de Dar Global, permitiendo a la destacada promotora inmobiliaria acelerar los proyectos existentes y desarrollar nuevas propiedades en mercados clave.

Esta financiación pone de manifiesto la capacidad de estructuración y distribución de Emirates NBD en el ámbito de la financiación sindicada, reforzando su posición como socio de confianza para promotoras inmobiliarias regionales e internacionales en un contexto de dinamismo sostenido en los mercados inmobiliarios globales.

Ahmed Al Qassim, director del Grupo de Banca Mayorista de Emirates NBD, declaró: "Esta transacción refuerza la confianza que las instituciones globales depositan en la capacidad de Emirates NBD para originar y ejecutar financiamientos sindicados a gran escala. La sólida participación de un amplio grupo de prestamistas refleja la amplia distribución de nuestra red y el continuo interés por el crédito vinculado al sector inmobiliario. Nos complace haber estructurado una operación que se alinea con las ambiciones comerciales de Dar Global, lo que subraya nuestro compromiso de ofrecer soluciones de financiación personalizadas que respalden el crecimiento sostenido del sector inmobiliario de lujo en los principales mercados globales."

Este acuerdo subraya el papel fundamental de Emirates NBD en la estructuración y ejecución de la financiación, con el Banco liderando el proceso de documentación hasta un cierre oportuno y exitoso. La financiación, ejecutada en coordinación con otros bancos regionales, está estructurada para proporcionar a Dar Global la flexibilidad necesaria para respaldar sus necesidades de financiación y sus planes de crecimiento futuro.

Ziad El Chaar, consejero delegado de Dar Global, declaró: "Esta financiación, estructurada con Emirates NBD, reúne a un sólido grupo de instituciones financieras que apoyan el crecimiento continuo de Dar Global. Mejora nuestra liquidez y nos proporciona la flexibilidad para impulsar nuestros proyectos actuales, manteniendo al mismo tiempo un enfoque disciplinado y selectivo ante nuevas oportunidades. Como plataforma cotizada en Londres con una cartera global, el acceso a fuentes de financiación diversificadas sigue siendo fundamental para nuestra estrategia a medida que nos expandimos en mercados internacionales clave".

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2958350/ENBD_x_Dar_Global.jpg