에미리트 NBD, 다르 글로벌에게 2억 5000만 달러 규모 신디케이트 텀론 차관 성공적 실행…글로벌 성장 가속화

두바이, 아랍에미리트, 2026년 4월 17일 /PRNewswire/ -- 중동, 북아프리카, 튀르키예(MENAT) 지역을 대표하는 은행 그룹 에미리트 NBD(Emirates NBD)가 런던 상장 럭셔리 국제 부동산 개발사 다르 글로벌(Dar Global plc)에게 미화 2억 5000만 달러 규모로 신디케이트 텀론 차관('프로젝트 라디움 II(Project Radium II)')을 성공적으로 실행했다고 발표했다. 다르 글로벌은 다르 알 아르칸 부동산 개발회사(Dar Al Arkan Real Estate Development Company)가 최대주주로, 주요 글로벌 시장에서 지속적으로 성장하고 확장하는 전략의 일환으로 이번 자금을 조달했다.

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

에미리트 NBD 캐피털(Emirates NBD Capital)은 이번 미화 2억 5000만 달러 규모 거래에서 공동 주간사(Joint Mandated Lead Arranger), 북러너(Bookrunner), 단독 문서화 주관사(Sole Documentation Agent) 역할을 수행했다. 이번 금융 조달로 다르 글로벌의 글로벌 확장 계획이 탄력을 받고 주요 시장에서 기존 프로젝트 속도가 높아지고 신규 부동산 개발이 가능하게 됐다.

이번 거래는 신디케이트 금융 분야에서 에미리트 NBD의 구조화 및 배분 역량을 부각시키는 것으로 글로벌 부동산 시장의 지속적인 성장세 속에서 역내 및 국제 부동산 개발사들의 신뢰받는 파트너라는 입지가 강화되는 계기가 될 전망이다.

아흐메드 알 카심(Ahmed Al Qassim) 에미리트 NBD 기업금융 부문 총괄은 "이번 거래는 대규모 신디케이트 금융을 발굴하고 실행하는 에미리트 NBD의 역량에 대해 글로벌 기관들이 갖고 있는 신뢰가 재확인된 것이다. 다양한 대주단이 적극적으로 참여했다는 사실은 당사의 네트워크 전반에서 강력한 배분력과 부동산 연계 신용에 대한 수요가 꾸준하다는 증거다. 다르 글로벌의 사업 목표에 부합하는 금융 구조를 설계하게 돼 영광이다. 주요 글로벌 시장에서 럭셔리 부동산 부문의 지속적 성장을 지원하는 맞춤형 금융 솔루션을 제공하겠다는 당사의 의지가 잘 드러난 거래"라고 말했다.

이번 거래는 에미리트 NBD가 문서화 과정을 주도하며 적시에 성공적으로 종결을 이끌어낸 가운데 금융 구조 설계 및 실행에서 핵심적인 역할을 수행했음을 보여주는 성과다. 이번 금융은 또 역내 다른 은행들과의 협력을 통해 구성됐으며, 다르 글로벌이 자금 수요와 향후 성장 계획을 유연하게 추진할 수 있도록 설계됐다.

지아드 엘 차르(Ziad El Chaar) 다르 글로벌 CEO는 "에미리트 NBD와 함께 추진한 이번 차관은 다르 글로벌의 지속적인 성장을 지원하는 강력한 금융기관 그룹을 결집시키는 계기가 됐다. 유동성을 강화하고 기존 개발 프로젝트를 추진하는 동시에 신규 기회에 대해서는 규율 있고 선별적인 접근을 유지할 수 있는 유연성을 확보했다. 런던에 상장된 글로벌 플랫폼으로서 다양한 자금원에 접근하는 능력이야말로 주요 국제 시장에서 사업을 확장하는 데 있어 당사 전략의 핵심 요소"라고 강조했다.

사진: https://mma.prnewswire.com/media/2958350/ENBD_x_Dar_Global.jpg

SOURCE Dar Global