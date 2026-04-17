Emirates NBD、Dar Global向け2億5,000万米ドルのシンジケート・タームローンを実行し、世界的な成長と事業拡大を加速

アラブ首長国連邦ドバイ, 2026年4月17日 /PRNewswire/ -- 中東・北アフリカ・トルコ（MENAT）地域の大手銀行グループEmirates NBDは、ロンドン上場の高級不動産を手掛ける国際的な不動産開発会社Dar Global plc向けに、2億5,000万米ドルのシンジケート・タームローン・ファシリティ（「Project Radium II」）を実行したと発表しました。Dar Al Arkan Real Estate Development Companyが過半数を保有するDar Global plcは、主要な世界市場における継続的な成長と事業拡大の一環として、今回の2億5,000万米ドルの資金を確保しました。

Emirates NBD Capitalは、2億5,000万米ドルの案件の実行に当たり、ジョイント・マンデーテッド・リード・アレンジャー、ブックランナー、ソール・ドキュメンテーション・エージェントを務めました。今回の資金調達はDar Globalの世界展開計画を支えるものであり、この有力不動産開発会社が既存プロジェクトを加速させるとともに、主要市場で新たな不動産開発を推進することを可能にします。

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

今回の資金調達は、シンジケート・ファイナンス分野におけるEmirates NBDの組成力と販売力を示すものであり、世界の不動産市場で力強い動きが続く中、域内および国際的な不動産開発会社にとって信頼できるパートナーとしての役割を一段と強固にするものです。

Emirates NBDのホールセール・バンキング部門責任者Ahmed Al Qassim は、次のように述べています。「今回の取引は、大規模なシンジケート・ファイナンスを組成・実行するEmirates NBDの能力に対して、世界の金融機関が寄せる信頼を裏付けるものです。幅広い貸し手グループによる力強い参加は、当行のネットワーク全体にわたる高い販売力と、不動産関連クレジットに対する継続的な需要を反映しています。Dar Globalの事業目標に合致するファシリティを組成できたことをうれしく思います。これは、主要な世界市場における高級不動産セクターの持続的成長を支える、顧客ごとに最適化した資金調達ソリューションを提供するという当行のコミットメントを示すものです。」

この案件は、Emirates NBDがこのファシリティの組成と提供において中核的な役割を担い、当行がドキュメンテーション・プロセスを主導して適時に成約へ導いたことを示すものです。他の域内銀行と連携して実行された今回の資金調達は、Dar Globalの資金調達ニーズと今後の成長計画を支えるための柔軟性を確保した設計となっています。

Dar GlobalのCEOであるZiad El Chaarは、次のように述べています。「Emirates NBDと組成したこのファシリティは、Dar Globalの継続的な成長を支える強力な金融機関グループを結集するものです。これは当社の流動性を高めるとともに、新たな機会に対して規律ある選択的なアプローチを維持しながら、既存の開発案件を前進させるための柔軟性をもたらします。グローバルなポートフォリオを有するロンドン上場企業として、主要な国際市場で事業規模を拡大していく当社の戦略において、多様な資金調達源へのアクセスは引き続き中核を成しています。」

写真：https://mma.prnewswire.com/media/2958350/ENBD_x_Dar_Global.jpg

SOURCE Dar Global