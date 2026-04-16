Emirates NBD conclut avec succès un prêt à terme syndiqué de 250 millions USD pour Dar Global, accélérant ainsi sa croissance et son expansion à l'échelle mondiale.

DUBAI, UAE, 16 avril 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, un groupe bancaire de premier plan dans la région du Moyen-Orient, de l'Afrique du Nord et de la Turquie (MENAT), a annoncé l'exécution réussie d'une facilité de prêt à terme syndiqué de 250 millions USD (" Projet Radium II ") pour Dar Global plc, le promoteur immobilier international de luxe coté à Londres. Dar Global plc, détenue majoritairement par Dar Al Arkan Real Estate Development Company, a obtenu ce financement de 250 millions d'USD dans le cadre de la poursuite de sa croissance et de son expansion sur les principaux marchés mondiaux.

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

Emirates NBD Capital a agi en tant que Joint Mandated Lead Arranger, Bookrunner et Sole Documentation Agent pour réaliser cette opération de 250 millions d'USD. Le financement soutiendra les plans d'expansion mondiale de Dar Global, permettant au principal promoteur immobilier d'accélérer les projets existants et de poursuivre de nouveaux développements immobiliers sur des marchés clés.

Ce financement met en évidence les capacités de structuration et de distribution d'Emirates NBD dans le domaine du financement syndiqué, renforçant ainsi son rôle de partenaire de confiance des promoteurs immobiliers régionaux et internationaux dans un contexte de dynamisme soutenu des marchés immobiliers mondiaux.

Ahmed Al Qassim, Group Head of Wholesale Banking at Emirates NBD, a déclaré : " Cette transaction renforce la confiance que les institutions mondiales accordent à la capacité d'Emirates NBD d'initier et d'exécuter des financements syndiqués à grande échelle. La forte participation d'un large groupe de prêteurs reflète l'étendue de la distribution dans notre réseau et l'appétit continu pour le crédit lié à l'immobilier. Nous sommes heureux d'avoir structuré une facilité qui s'aligne sur les ambitions commerciales de Dar Global, soulignant notre engagement à fournir des solutions de financement sur mesure qui soutiennent la croissance soutenue du secteur de l'immobilier de luxe sur les principaux marchés mondiaux".

Cette opération souligne le rôle central joué par Emirates NBD dans la structuration et la mise en œuvre de la facilité, la Banque ayant conduit le processus de documentation jusqu'à une clôture réussie dans les délais impartis. Le financement, exécuté en coordination avec d'autres banques régionales, est structuré de manière à offrir à Dar Global la souplesse nécessaire pour répondre à ses besoins de financement et à ses plans de croissance futurs.

Ziad El Chaar, PDG de Dar Global, a déclaré, "Cette facilité, structurée avec Emirates NBD, réunit un groupe solide d'institutions financières qui soutiennent la croissance continue de Dar Global. Elle améliore nos liquidités et nous donne la flexibilité nécessaire pour faire avancer nos projets existants tout en maintenant une approche disciplinée et sélective des nouvelles opportunités. En tant que plateforme cotée à Londres et dotée d'un portefeuille mondial, l'accès à des sources de financement diversifiées reste au cœur de notre stratégie à mesure que nous nous développons sur les principaux marchés internationaux".

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/2958350/ENBD_x_Dar_Global.jpg