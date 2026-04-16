Emirates NBD schließt erfolgreich einen syndizierten Kredit in Höhe von 250 Mio. USD für Dar Global ab und beschleunigt damit das globale Wachstum und die Expansion

DUBAI, VAE, 16. April 2026 /PRNewswire/ -- Emirates NBD, eine führende Bankengruppe in der Region Naher Osten, Nordafrika und Türkiye (MENAT), hat den erfolgreichen Abschluss einer syndizierten Darlehensfazilität in Höhe von 250 Mio. USD ("Projekt Radium II") für Dar Global plc, den in London notierten internationalen Entwickler von Luxusimmobilien, bekannt gegeben. Dar Global plc, das sich mehrheitlich im Besitz der Dar Al Arkan Real Estate Development Company befindet, sicherte sich diese Finanzierung in Höhe von 250 Mio. USD als Teil seines kontinuierlichen Wachstums und seiner Expansion in wichtigen globalen Märkten.

Emirates NBD successfully executes USD 250 Million Syndicated Term Loan facility for Dar Global, Accelerating Global Growth and Expansion

Emirates NBD Capital fungierte als Joint Mandated Lead Arranger, Bookrunner und alleiniger Dokumentationsagent bei der Durchführung der 250-Millionen-Dollar-Transaktion. Die Finanzierung wird die globalen Expansionspläne von Dar Global unterstützen und es dem führenden Immobilienentwickler ermöglichen, bestehende Projekte zu beschleunigen und neue Immobilienentwicklungen in wichtigen Märkten zu verfolgen.

Diese Finanzierung unterstreicht die Strukturierungs- und Vertriebskapazitäten von Emirates NBD im Bereich der Konsortialfinanzierung und stärkt die Rolle des Unternehmens als zuverlässiger Partner für regionale und internationale Immobilienentwickler in einer Zeit anhaltender Dynamik auf den globalen Immobilienmärkten.

Ahmed Al Qassim, Group Head of Wholesale Banking bei Emirates NBD, sagte: "Diese Transaktion unterstreicht das Vertrauen, das globale Institutionen in die Fähigkeit von Emirates NBD setzen, große Konsortialfinanzierungen zu initiieren und durchzuführen. Die starke Beteiligung einer breiten Gruppe von Kreditgebern spiegelt die breite Streuung in unserem Netzwerk und den anhaltenden Appetit auf immobilienbezogene Kredite wider. Wir freuen uns, eine Fazilität strukturiert zu haben, die mit den geschäftlichen Ambitionen von Dar Global übereinstimmt und unser Engagement unterstreicht, maßgeschneiderte Finanzierungslösungen anzubieten, die das nachhaltige Wachstum des Luxusimmobiliensektors in den wichtigsten globalen Märkten unterstützen."

Diese Transaktion unterstreicht die zentrale Rolle von Emirates NBD bei der Strukturierung und Bereitstellung der Fazilität, wobei die Bank den Dokumentationsprozess bis zum rechtzeitigen und erfolgreichen Abschluss vorantrieb. Die Finanzierung, die in Abstimmung mit anderen regionalen Banken durchgeführt wurde, ist so strukturiert, dass Dar Global über die nötige Flexibilität verfügt, um seinen Finanzierungsbedarf und seine künftigen Wachstumspläne zu decken.

Ziad El Chaar, CEO von Dar Global, sagte, "Diese mit Emirates NBD strukturierte Fazilität bringt eine starke Gruppe von Finanzinstituten zusammen, die das weitere Wachstum von Dar Global unterstützen. Sie erhöht unsere Liquidität und gibt uns die Flexibilität, unsere bestehenden Entwicklungen voranzutreiben und gleichzeitig ein diszipliniertes und selektives Vorgehen bei neuen Gelegenheiten beizubehalten. Als in London börsennotierte Plattform mit einem globalen Portfolio bleibt der Zugang zu diversifizierten Finanzierungsquellen ein zentraler Bestandteil unserer Strategie, während wir auf den wichtigsten internationalen Märkten expandieren."

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