Entre em campo e sinta a potência da GAC: quando carros e futebol criam a combinação perfeita

GUANGZHOU, China, 16 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- O maior espetáculo do futebol mundial já está a todo vapor. Em campo, os jogadores correm, mudam de direção e marcam gols dando o máximo de si, constantemente elevando os limites do desempenho esportivo. Esse espírito competitivo incansável reflete perfeitamente a essência de um grande automóvel. Impulsionada pela energia dessa celebração global, a montadora chinesa GAC Group encontrou uma forma única de se destacar. Firmamos parcerias com clubes de ponta, incluindo o Sydney FC da Austrália, o Toluca FC do México, o CR Flamengo do Brasil e o Millonarios FC da Colômbia, levando o ritmo do jogo e a mentalidade dos campeões para cada modelo e criando uma poderosa conexão entre a paixão pelo futebol e a força de nossos produtos.

Em termos de velocidade e potência, o GAC EMPOW é equipado com o motor Mega Wave 2.0 TGDI e acelera de 0 a 100 km/h em apenas 6,95 segundos — como a arrancada fulminante de um atacante, levando a emoção dos gramados para a condução do dia a dia. No quesito controle preciso, o AION i60 vem de série com direção elétrica assistida, assistência ao motorista de nível L2 e controle de cruzeiro adaptativo em todas as velocidades, proporcionando dirigibilidade sem esforço e o domínio de jogo de um maestro do meio-campo.

Em autonomia e confiabilidade, o AION V conta com a tecnologia Magazine Battery 2.0 e oferece mais de 600 km de autonomia combinada pelo ciclo CLTC, eliminando a ansiedade relacionada à recarga. Sua confiabilidade, comprovada por rigorosos testes, garante desempenho consistente, assim como um jogador capaz de correr sem parar durante toda a partida.

Em termos de segurança, o GAC S7 é equipado com 10 airbags e apresenta rigidez torcional da carroceria de 35.000 N•m/°, refletindo a coordenação de uma defesa bem organizada para oferecer proteção de 360° a todos os ocupantes. Já o HYPTEC HT conta com a mais recente geração do Sistema Inteligente Integrado de Frenagem (IPB) da Bosch, herdando a serenidade e a resiliência de um jogador decisivo sob pressão para lidar com maestria com condições complexas de tráfego e situações de emergência.

À medida que o festival do futebol chega ao seu momento decisivo, a GAC Group convida você a embarcar nessa jornada repleta de paixão por meio de seus automóveis. Neste verão de futebol, deixe que o esporte revele o compromisso da GAC com a qualidade e sua confiança inabalável.

Para mais informações sobre a GAC, acesse: https://www.gacgroup.com/en ou nos siga nas redes sociais.

FONTE GAC