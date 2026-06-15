ก้าวสู่สนาม สัมผัสพลังของ GAC: เมื่อยนตรกรรมและฟุตบอลผสานพลังหนึ่งเดียวอย่างสมบูรณ์แบบ
News provided byGAC
16 Jun, 2026, 01:28 CST
กว่างโจว, ประเทศจีน, 16 มิถุนายน 2569 /PRNewswire/ -- มหกรรมฟุตบอลที่ทั่วโลกรอคอยได้เปิดฉากขึ้นอย่างยิ่งใหญ่แล้ว บนสนามแข่ง นักเตะแต่ละคนวิ่งไล่ล่าทุกจังหวะ พร้อมเร่งสปีดพลิกเกมและทำประตูด้วยพลังทั้งหมดที่มี พร้อมท้าทายขีดจำกัดของศักยภาพมนุษย์อย่างไม่หยุดยั้ง จิตวิญญาณแห่งการแข่งขันอันดุดันนี้ สะท้อนแก่นแท้ของยนตรกรรมชั้นเยี่ยมได้อย่างสมบูรณ์แบบ โดย GAC ผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติจีน ได้รุกเข้าสู่วงการฟุตบอลอย่างโดดเด่นท่ามกลางกระแสความเร้าใจของเทศกาลกีฬาระดับโลกในครั้งนี้ ผ่านความร่วมมือกับสโมสรชั้นนำระดับนานาชาติ ไม่ว่าจะเป็น Sydney FC จากออสเตรเลีย, Toluca FC จากเม็กซิโก, CR Flamengo จากบราซิล และ Millonarios FC จากโคลอมเบีย เพื่อนำความเร็วและเร้าใจของเกมลูกหนังและจิตวิญญาณแห่งผู้ชนะมาถ่ายทอดสู่รถทุกรุ่นของแบรนด์ เพื่อสร้างการเชื่อมโยงอันทรงพลังระหว่างความหลงใหลในกีฬาฟุตบอลกับสมรรถนะอันเหนือชั้นของผลิตภัณฑ์
ในด้านความเร็วและพลังขับเคลื่อน GAC EMPOW มาพร้อมเครื่องยนต์ Mega Wave 2.0TGDI อันทรงพลัง โดยสามารถเร่งความเร็วจาก 0 ถึง 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาเพียง 6.95 วินาที เปรียบเสมือนจังหวะเร่งสปีดอันเฉียบคมของกองหน้าที่พุ่งทะยานเข้าหาประตูราวสายฟ้าแลบ ถ่ายทอดความตื่นเต้นเร้าใจจากสนามฟุตบอลสู่ประสบการณ์การขับขี่ในชีวิตประจำวัน ส่วนในด้านการควบคุมที่แม่นยำ AION i60 มาพร้อมระบบพวงมาลัยไฟฟ้าเป็นอุปกรณ์มาตรฐาน เสริมด้วยระบบช่วยเหลือการขับขี่ระดับ L2 และระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันตามสภาพการจราจรทุกช่วงความเร็ว (Full-Speed Adaptive Cruise Control) ช่วยให้การควบคุมรถเป็นไปอย่างง่ายดาย ราวกับกองกลางระดับโลกผู้สามารถควบคุมจังหวะและกำหนดทิศทางของการแข่งขันได้อย่างเหนือชั้น
ด้านระยะทางการใช้งานและความน่าเชื่อถือ AION V ติดตั้งเทคโนโลยีแบตเตอรี่ Magazine Battery 2.0 และระยะทางวิ่งสูงสุดมากกว่า 600 กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งตามมาตรฐาน CLTC ช่วยขจัดความกังวลเรื่องระยะทางได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความน่าเชื่อถือที่ผ่านการทดสอบอย่างเข้มงวดของรถรุ่นนี้ ยังรับรองได้ถึงความสามารถในการรักษาสมรรถนะได้อย่างสม่ำเสมอ เปรียบเสมือนนักฟุตบอลผู้วิ่งทะยานอย่างไม่หยุดยั้งตลอดทั้งเกมการแข่ง
ส่วนในด้านความปลอดภัย GAC S7 ติดตั้งถุงลมนิรภัยรอบคันถึง 10 ตำแหน่ง พร้อมโครงสร้างที่มีค่าความแข็งแกร่งในการต้านทานการบิดตัวของตัวรถทั้งคันสูงถึง 35,000 นิวตัน-เมตรต่อองศา (N•m/deg) ราวกับเกมรับที่ประสานงานกันอย่างเป็นระบบของทั้งทีม พร้อมทั้งมอบการปกป้องผู้โดยสารทุกคนได้แบบรอบทิศทาง 360 องศา ขณะเดียวกัน HYPTEC HT ยังได้ติดตั้งระบบเบรกอัจฉริยะแบบบูรณาการ (Intelligent Integrated Brake System: IPB) รุ่นล่าสุดของ Bosch ถ่ายทอดความนิ่งสุขุม และความมั่นคงของจิตใจ เสมือนดั่งผู้เล่นแกนหลักของทีมที่สามารถรับมือกับแรงกดดันได้อย่างยอดเยี่ยม ช่วยให้ผู้ขับขี่รถควบคุมสถานการณ์ได้อย่างมั่นใจ ไม่ว่าจะเป็นสภาพถนนที่ซับซ้อนหรือเหตุการณ์ฉุกเฉินที่ไม่คาดคิด
ขณะที่มหกรรมฟุตบอลกำลังเดินทางเข้าสู่ช่วงเวลาที่เข้มข้นและน่าตื่นเต้นที่สุด GAC ขอเชิญทุกคนร่วมสัมผัสและแบ่งปันเส้นทางอันเปี่ยมด้วยพลังและความหลงใหลครั้งนี้ผ่านยนตรกรรมคุณภาพสูงของแบรนด์ ในมหกรรมฟุตบอลแห่งฤดูร้อนนี้ ปล่อยให้ทุกจังหวะของเกมเป็นบทพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นในคุณภาพและความมั่นใจอันแน่วแน่ของ GAC
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SOURCE GAC
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