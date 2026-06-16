Turun ke Padang, Rasai Kuasa GAC: Apabila Kereta dan Bola Sepak Wujudkan Sinergi Sempurna

GUANGZHOU, China, 16 Jun 2026 /PRNewswire/ -- Perlawanan bola sepak yang paling dinanti-nantikan di dunia kini berlangsung dengan rancaknya. Di atas padang, para pemain memecut, berpusing dan menjaringkan gol dengan segala kemampuan mereka, sentiasa mencabar had prestasi olahraga. Semangat daya saing yang begitu bersungguh-sungguh ini mencerminkan dengan sempurna teras sebuah automobil yang hebat. Dalam menempuh gelombang sambutan global ini, pengeluar automotif China GAC melaksanakan penelitian mendalam yang tersendiri. Kami bekerjasama bersama kelab-kelab terkemuka termasuk Sydney FC Australia, Toluca FC Mexico, CR Flamengo Brazil dan Millonarios FC Colombia bagi membawa rentak permainan serta mentaliti juara ke dalam setiap model dan mencipta kesan resonans yang hebat antara semangat bola sepak dan kekuatan produk.

Dari segi kelajuan dan kuasa, GAC EMPOW dikuasakan oleh enjin Mega Wave 2.0TGDI yang membolehkan pecutan dari 0 hingga 100 km/j dalam masa hanya 6.95 saat — seperti ledakan kilat penyerang yang membawa keterujaan di atas padang ke dalam pengalaman pemanduan harian. Bagi kawalan tepat, AION i60 didatangkan secara standard dengan sistem stereng kuasa elektrik, sistem bantuan pemandu L2 dan pengawal luncur adaptif kelajuan penuh, sekali gus memberikan pengendalian yang mudah dan arahan seumpama maestro di bahagian tengah.

Dari segi jarak pemanduan dan kebolehpercayaan, AION V membawakan teknologi Magazine Battery 2.0 dan jarak pemanduan gabungan CLTC melebihi 600 km, sekali gus menghapuskan kebimbangan jarak. Kebolehpercayaannya yang diuji secara ketat memastikan prestasi yang konsisten, sama seperti pemain yang berlari tanpa henti sepanjang perlawanan.

Demi keselamatan, GAC S7 dilengkapi 10 beg udara dan ketegaran kilasan seluruh kenderaan sebanyak 35,000 N•m/deg, mencerminkan pertahanan berpasukan yang terkoordinasi bagi memberikan perlindungan 360° kepada semua penumpang. Sementara itu, HYPTEC HT dilengkapi Sistem Brek Bersepadu Pintar (IPB) generasi terkini daripada Bosch, yang mewarisi daya tahan tenang pemain utama yang berdepan tekanan bagi menguasai keadaan jalan raya yang kompleks dan situasi kecemasan.

Ketika pesta bola sepak ini mencapai kemuncaknya, GAC mengundang anda untuk berkongsi perjalanan penuh semangat ini melalui automobil. Pada musim panas bola sepak ini, biarkan perlawanan itu mendedahkan komitmen GAC terhadap kualiti dan keyakinan yang teguh.

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