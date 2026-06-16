자동차와 축구가 만들어내는 완벽한 시너지… GAC의 파워를 경험하라

광저우, 중국 2026년 6월 16일 /PRNewswire/ -- 전 세계가 기대해 마지않는 축구 축제가 한창 진행되고 있다. 경기장에서는 선수들이 전력을 다해 질주하고, 방향을 바꾸고, 득점을 만들어내는 과정에서 끊임없이 운동 능력의 한계를 뛰어넘고 있다. 이처럼 끊임없는 경쟁 정신은 좋은 자동차가 지녀야 할 핵심 가치와도 완벽하게 맞닿아 있다. 중국 자동차 제조업체 GAC도 이 글로벌 축제의 열기에 발맞춰 남다른 방식으로 깊이 있는 참여를 이어가고 있다. GAC는 호주 시드니 FC(Sydney FC), 멕시코 톨루카 FC(Toluca FC), 브라질 CR 플라멩구(CR Flamengo), 콜롬비아 미요나리오스 FC(Millonarios FC) 등 세계적인 축구 클럽들과 협력하며, 경기장의 속도감과 챔피언 정신을 자사 모든 모델에 담아내고 있다. 이를 통해 축구에 대한 열정과 제품 경쟁력 간 강력한 공감대를 형성하고 있다.

GAC의 EMPOW는 속도와 성능 측면에서 메가 웨이브(Mega Wave) 2.0TGDI 엔진을 탑재해 정지 상태에서 시속 100km까지 단 6.95초 만에 도달한다. 이는 공격수가 순식간에 돌파하는 폭발적인 움직임을 연상시키며, 경기장의 짜릿함을 일상적인 주행 경험으로 전달한다. 정밀한 제어 성능 측면에서는 AION i60가 전동식 파워 스티어링 시스템, L2 수준 운전자 보조 기능, 전속도 영역 어댑티브 크루즈 컨트롤을 기본으로 제공해, 마치 중원을 지배하는 플레이메이커처럼 여유롭고 정확한 주행 경험을 선사한다.

주행거리와 신뢰성 측면에서는 AION V가 매거진 배터리(Magazine Battery) 2.0 기술과 CLTC 기준 600km가 넘는 복합 주행거리를 실현해 주행거리 불안감을 해소한다. 또한 엄격한 테스트를 통해 검증된 높은 신뢰성으로 경기 내내 쉼 없이 뛰는 선수처럼 안정적인 성능을 유지한다.

안전성 측면에서는 GAC S7이 에어백 10개와 3만5000N•m/deg라는 차체 비틀림 강성을 갖춰 팀의 조직적인 수비처럼 탑승자 전원에게 360도 보호를 제공한다. 한편 HYPTEC HT는 보쉬(Bosch)의 최신 세대 지능형 통합 제동 시스템(IPB)을 탑재해, 압박 상황에서도 침착함을 잃지 않는 핵심 선수의 강인한 정신력을 계승한 듯 복잡한 도로 환경과 긴급 상황에 효과적으로 대응한다.

축구 축제가 절정으로 치닫고 있는 가운데, GAC는 자동차를 통해 이 열정적인 무대에 팬들과 함께 하고 있다. 이번 축구의 여름, 경기장을 통해 GAC가 추구하는 품질에 대한 헌신과 흔들림 없는 자신감을 직접 확인해 볼 수 있다.

GAC에 대한 자세한 정보는 https://www.gacgroup.com/en 에서 확인하거나 공식 소셜미디어 채널을 통해 확인할 수 있다.

SOURCE GAC