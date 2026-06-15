赴綠茵之約，見廣汽實力！車型與賽場的雙向共鳴
新聞提供者GAC
15 6月, 2026, 21:45 CST
廣州2026年6月15日 /美通社/ -- 全球矚目的頂級足球盛事火熱開賽，賽場之上，球員們奮力衝刺、靈活轉身、全力破門，不斷挑戰運動極限。而這份追求極致的競技精神，也和一臺好車的內核不謀而合。藉着這場全民狂歡，中國汽車品牌廣汽也以特別的方式深度參與其中。廣汽攜手澳大利亞悉尼 FC、墨西哥託盧卡 FC、巴西弗拉門戈、哥倫比亞百萬富翁等多家豪門俱樂部，把賽場的速度基因與冠軍信念融入每一款車型，讓綠茵激情與產品實力同頻共振。
在速度與爆發力層面，廣汽EMPOW搭載鉅浪動力2.0TGDI發動機，僅需6.95秒即可完成零百加速，如同鋒線球員的閃電奔襲，把賽場的速度與激情穩穩融入日常出行的每一刻。而在操控與智能領域，AION i60全系配備電動助力轉向系統、L2級駕駛輔助及全速自適應巡航，轉向精準、操作從容，兼顧便捷性與安全性，盡顯中場大師般的調度風範。
續航與可靠性方面，AION V採用彈匣電池2.0技術，CLTC綜合續航超過600公里，輕鬆告別里程焦慮。配合嚴苛測試下的可靠品質，宛如球員整場比賽全程馳騁，始終保證穩定輸出，將廣汽的可靠基因融入每一段征途。
安全防護上，GAC S7搭載十個安全氣囊，整車扭轉剛度高達35000 N•m/deg，完美復刻賽場團隊協防思路，以越級剛度配合全方位氣囊構建極致安全防護，360°無死角守護駕乘人員。此外，HYPTEC HT配備博世最新一代智能集成制動系統（IPB），承襲賽場核心球員的沉穩抗壓，從容應對複雜路況與突發狀況，彰顯廣汽車型的極致安全實力。
四年一度的足球盛宴激戰正酣，廣汽以車爲媒，邀你共赴熱血之約。在這個屬於足球的夏天，讓我們在比賽中讀懂廣汽的品質信仰與硬核底氣。
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SOURCE GAC
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