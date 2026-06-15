Salta al campo, siente la potencia de GAC: donde los coches y el fútbol crean la sinergia perfecta

GUANGZHOU, China, 15 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- El espectáculo futbolístico más esperado del mundo está en pleno apogeo. En el campo, los jugadores corren, giran y marcan goles con todas sus fuerzas, superando constantemente los límites del rendimiento atlético. Este espíritu competitivo implacable refleja a la perfección la esencia de un gran automóvil. Aprovechando el auge de esta celebración mundial, el fabricante de automóviles chino GAC ha realizado una incursión distintiva. Nos asociamos con clubes de primer nivel como el Sydney FC de Australia, el Toluca FC de México, el CR Flamengo de Brasil y el Millonarios FC de Colombia, aportando el ritmo del juego y la mentalidad de un campeón a cada modelo, y creando una poderosa sintonía entre la pasión por el fútbol y la solidez del producto.

En términos de velocidad y potencia, el GAC EMPOW está impulsado por el motor Mega Wave 2.0TGDI, que acelera de 0 a 100 km/h en tan solo 6,95 segundos, como un rayo, trasladando la emoción del campo de juego a la conducción diaria. Para un control preciso, el AION i60 viene de serie con dirección asistida eléctrica, asistente de conducción L2 y control de crucero adaptativo a velocidad completa, ofreciendo una conducción ágil y un dominio excepcional.

En cuanto a autonomía y fiabilidad, el AION V incorpora la tecnología Magazine Battery 2.0 y una autonomía combinada CLTC de más de 600 km, eliminando la preocupación por la autonomía. Su fiabilidad, rigurosamente probada, garantiza un rendimiento constante, como el de un jugador que corre sin parar durante todo el partido.

Para mayor seguridad, el GAC S7 está equipado con 10 airbags y una rigidez torsional integral de 35.000 N·m/grado, lo que refleja la defensa coordinada de un equipo para brindar protección de 360° a todos los ocupantes. Por su parte, el HYPTEC HT incorpora el sistema de frenado integrado inteligente (IPB) de última generación de Bosch, que hereda la serenidad y resistencia de un jugador clave bajo presión para afrontar condiciones de carretera complejas y situaciones de emergencia.

A medida que el festival de fútbol alcanza su punto culminante, GAC le invita a compartir este apasionante viaje a través del mundo del automóvil. Este verano futbolístico, deje que el juego revele el compromiso de GAC con la calidad y la confianza inquebrantable.

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