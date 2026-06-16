Ab auf den Platz - spüre die Kraft von GAC: Wo Autos und Fußball die perfekte Synergie bilden

GUANGZHOU, China, 16. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Das in aller Welt voller Ungeduld erwartete Fußballspektakel ist nun in vollem Gange. Auf dem Spielfeld laufen die Spieler, drehen sich und schießen Tore, wobei sie alles geben und ständig die Grenzen der sportlichen Leistungsfähigkeit ausreizen. Dieser unerbittliche Kampfgeist spiegelt perfekt den Kern eines großartigen Automobils wider. Auf der Welle dieser weltweiten Feierlichkeiten hat der chinesische Automobilhersteller GAC einen markanten Schritt gewagt. Wir arbeiten mit Top-Vereinen wie dem australischen Sydney FC, dem mexikanischen Toluca FC, dem brasilianischen CR Flamengo und dem kolumbianischen Millonarios FC zusammen, um das Tempo des Spiels und die Mentalität eines Champions in jedes Modell einfließen zu lassen und eine kraftvolle Resonanz zwischen Fußballleidenschaft und Produktstärke zu schaffen.

Was Geschwindigkeit und Leistung angeht, so wird der GAC EMPOW vom Mega Wave 2.0TGDI-Motor angetrieben und beschleunigt in nur 6,95 Sekunden von 0 auf 100 km/h – wie der blitzschnelle Antritt eines Stürmers, der die Spannung des Spielfelds in den Alltag bringt. Für präzise Kontrolle ist der AION i60 serienmäßig mit einer elektrischen Servolenkung, L2-Fahrerassistenz und adaptiver Geschwindigkeitsregelung für den gesamten Geschwindigkeitsbereich ausgestattet, was müheloses Handling und eine Beherrschung wie die eines Mittelfeld-Maestros ermöglicht.

In puncto Reichweite und Zuverlässigkeit verfügt der AION V über die Magazine Battery 2.0-Technologie und eine CLTC-Kombireichweite von über 600 km, wodurch Reichweitensorgen ein Ende haben. Seine streng getestete Zuverlässigkeit gewährleistet konstante Leistung, genau wie ein Spieler, der während des gesamten Spiels ununterbrochen läuft.

In puncto Sicherheit ist der GAC S7 mit 10 Airbags und einer Torsionssteifigkeit des gesamten Fahrzeugs von 35.000 N •m/deg ausgestattet, was der koordinierten Verteidigung einer Mannschaft entspricht und allen Insassen 360°-Schutz bietet. Der HYPTEC HT ist hingegen mit dem Intelligent Integrated Brake System (IPB) der neuesten Generation von Bosch ausgestattet und verfügt über die ruhige Widerstandsfähigkeit eines Stammspielers unter Druck, um komplexe Straßenverhältnisse und Notfälle zu meistern.

Während das Fußballfest seinen Höhepunkt erreicht, lädt GAC Sie ein, diese leidenschaftliche Reise durch die Welt der Automobile mitzuerleben. Lassen Sie in diesem Fußballsommer das Spiel das Bekenntnis von GAC zu Qualität und unerschütterlichem Selbstvertrauen offenbaren.

Weitere Informationen zu GAC finden Sie auf: https://www.gacgroup.com/en oder folgen Sie uns in den sozialen Medien.