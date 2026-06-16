Entre al campo de juego y sienta el poder de GAC: donde los autos y el fútbol generan la sinergia perfecta

GUANGZHOU, China, 16 de junio de 2026 PRNewswire/ -- El espectáculo de fútbol más esperado del mundo ya está en pleno apogeo. En e campo de juego, los jugadores corren, giran y marcan con todo lo que tienen, para superar en todo momento los límites del rendimiento atlético. Este espíritu competitivo implacable refleja a la perfección la esencia de un gran automóvil. Con el fin de aprovechar la ola de esta celebración mundial, el fabricante de automóviles chino GAC se dedicó de lleno al evento de una manera profunda y singular. Formamos alianzas con clubes de primer nivel, como el Sydney FC de Australia, el Toluca FC de México, el CR Flamengo de Brasil y el Millonarios FC de Colombia, para aportar el ritmo del juego y una mentalidad campeona a cada modelo, y crear una poderosa conexión entre la pasión por el fútbol y la solidez del producto.

En términos de velocidad y potencia, el modelo GAC EMPOW está propulsado por el motor Mega Wave 2.0TGDI, que acelera de 0 a 100 km/h en solo 6,95 segundos, como la velocidad de un delantero, que lleva la emoción del campo de juego a la conducción diaria. Para un control preciso, el AION i60 viene de fábrica con un sistema de dirección eléctrica asistida, asistencia al conductor L2 y control de crucero adaptativo a velocidad completa, lo que ofrece una conducción sin esfuerzo y un dominio magistral propios de un mediocampista.

En cuanto a la autonomía y la confiabilidad, el AION V cuenta con tecnología Magazine Battery 2.0 y una autonomía combinada CLTC de más de 600 km, lo que elimina la ansiedad por su duración. Su confiabilidad rigurosamente comprobada garantiza un rendimiento constante, como un jugador que corre sin parar durante todo el partido.

En cuanto a seguridad, el GAC S7 está equipado con 10 bolsas de aire y una rigidez torsional de todo el vehículo de 35.000 N•m/grado, lo que se asemeja a la defensa coordinada de un equipo para brindar protección de 360° a todos los ocupantes. Por su parte, el HYPTEC HT está equipado con el sistema de frenado integrado inteligente (IPB) de última generación de Bosch, que hereda la resistencia y la serenidad de un jugador clave bajo presión para dominar condiciones de carretera complejas y situaciones de emergencia.

A medida que el festival de fútbol llega a su punto culminante, GAC le invita a compartir este apasionante recorrido a través del mundo del automóvil. Este verano de fútbol, dejemos que el juego revele el compromiso de GAC con la calidad y la confianza inquebrantable.

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FUENTE GAC