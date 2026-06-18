ピッチに立って、GACの力を体感せよ：自動車とサッカーが生み出す完璧なシナジー

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GAC

18 6月, 2026, 19:38 JST

広州市（中国）、2026年6月18日 /PRNewswire/ -- 世界中が注目するサッカーの祭典が、いま最高潮を迎えています。ピッチの上では、選手たちは全力疾走し、方向転換し、ゴールを決め、常に自らの限界に挑戦しています。この飽くなき競争心は、優れた自動車づくりにも通じるものです。こうした世界的な盛り上がりを背景に、中国の自動車メーカーGACは独自の取り組みを進めています。GACは、シドニーFC（オーストラリア）、トルーカFC（メキシコ）、CRフラメンゴ（ブラジル）、ミジョナリオスFC（コロンビア）といった有力クラブと提携し、試合のスピード感とチャンピオンとしてのメンタリティをすべてのモデルに反映させることで、サッカーへの情熱と製品力の融合を目指しています。

スピードとパワーの面では、GACの「EMPOW」に「Mega Wave 2.0TGDI」エンジンを搭載。0～100km/h加速はわずか6.95秒で、ゴールへ向かって一気に駆け抜けるストライカーのような加速性能を実現しています。操作性では「AION i60」に電動パワーステアリング、L2レベルの運転支援機能、全車速対応アダプティブクルーズコントロール（ACC）を標準装備。中盤の司令塔のように、正確でスムーズなコントロール性能を提供します。

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航続距離と信頼性の面では、「AION V」にMagazine Battery 2.0技術を採用し、CLTC基準で600km以上の航続距離を実現しており、航続距離への不安を解消します。厳しい試験をクリアした高い信頼性により、試合終了まで走り続ける選手のような安定したパフォーマンスを発揮します。

安全性能では「GAC S7」に10個のエアバッグと35,000N • m/degの高いボディねじり剛性を採用しています。チーム全体で守備を固めるサッカーのディフェンスのように、乗員を360度から保護します。また、「HYPTEC HT」にはBoschの最新世代インテリジェント統合ブレーキシステム（IPB）を搭載。プレッシャーのかかる場面でも冷静さを失わない中心選手のように、複雑な道路状況や緊急時にも安定した制動性能を発揮します。

サッカーの祭典が盛り上がりを見せるなか、GACは自動車を通じてこの情熱を共有したいとしています。この夏、サッカーの興奮とともに、GACの品質へのこだわりと揺るぎない自信を体感してみてはいかがでしょうか。

GACに関する詳細情報については、https://www.gacgroup.com/enをご覧いただくか、ソーシャルメディアで当社をフォローしてください。

SOURCE GAC

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