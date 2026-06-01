TAIPEI, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em tecnologia e computação, revelou hoje sua linha de produtos mais completa até o momento, sob o tema "ENTER INFINITY". Para comemorar seu quadragésimo aniversário, a empresa também apresentou a Série INFINITY, demonstrando como quatro décadas de inovação continuam a evoluir em plataformas locais de computação com IA, notebooks gamer com IA, monitores e hardware gamer, além de um ecossistema totalmente integrado para a era da IA.

A Série INFINITY: Definindo o futuro dos jogos e da computação com IA

EVENTO DA GIGABYTE apresenta toda a linha de novos produtos com o tema "ENTER INFINITY" na COMPUTEX 2026

O destaque da exposição é a Série INFINITY, projetada para ampliar os limites dos jogos e do desempenho da computação com IA. No segmento de placa-mãe, a X870 AORUS INFINITY redefine o desempenho da DDR5 com velocidades de até 11.400 MT/s e ajuste de baixa latência CL24, proporcionando uma capacidade de resposta até 20% mais rápida, aliada ao X3D Turbo Mode 2.0, que libera de forma inteligente todo o potencial dos processadores AMD Ryzen™ 9 9950X3D2. A placa-mãe X870E AORUS INFINITY NEXT incorpora um componente de refrigeração metálico impresso em 3D, pioneiro no setor, e um sistema de fornecimento de energia Quad OptiMOS de nível aeroespacial, proporcionando maior eficiência térmica e estabilidade sustentada para tarefas de IA e de alto desempenho.

A série INFINITY abrange toda a configuração do PCs, com a placa AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, vencedora do Prêmio Red Dot Design, que conta com o exclusivo sistema de refrigeração WINDFORCE Hyperburst. Juntamente com o lançamento das placas de vídeo GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti e RTX™ 5070 INFINITY, que apresentam o design STEALTH, com o conector de alimentação reposicionado na parte traseira para montagens mais organizadas e fluxo de ar otimizado.

Completam a linha o teclado AORUS K10 INFINITY, com switches magnéticos táticos, e o mouse AORUS M10 INFINITY, com switches ópticos, ambos disponíveis nas cores preta e branca. O K10 INFINITY apresenta especificações de ponta para qualquer jogador hardcore, incluindo um acionamento de precisão de 0,1 mm e uma taxa de atualização de 8.000 Hz. Além disso, uma tela sensível ao toque OLED colorida de 3,1 polegadas permite o controle instantâneo durante o jogo. O M10 INFINITY utiliza switches ópticos, revestimento excimer suave para a pele e uma base em liga de alumínio-magnésio, projetado para jogadores exigentes. Para completar a linha, temos o gabinete AORUS C510 GLASS INFINITY, que combina desempenho, flexibilidade e interação com um monitor lateral integrado de 16 polegadas, permitindo uma configuração mais imersiva e flexível.

Desempenho e estética para qualquer montagem de PC

Além da linha INFINITY, a série Z890 Plus redefine a capacidade da memória DDR5 com a tecnologia CQDIMM, permitindo desempenho total com capacidade de 256 GB em configurações de dois módulos DIMM, enquanto a tecnologia de ajuste D5 DUO X BIOS gerencia de forma inteligente os tempos, a sincronização de sinais e o comportamento da tensão, sem renunciar à capacidade em prol da velocidade. Com relação ao design, a AERO WOOD amplia sua linha das placas-mãe para as placas de vídeo com o lançamento da AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, aprimorando a estética em montagens de alto desempenho. A filosofia de design do Projeto STEALTH também alcança um novo marco com a primeira placa-mãe gamer B850 mATX com conectores invertidos do mundo, permitindo montagens mais organizadas e sem fios em mais de 50 gabinetes de mais de 20 fabricantes. Para completar a montagem, é lançado o cooler AORUS ELITE 360 AIO, que tem como principais características o resfriamento integrado, a monitorização do sistema em tempo real e a iluminação dinâmica.

Expandindo a inteligência em todo o ecossistema de IA

Além das configurações de PC, a AORUS RTX 5090 AI BOX e a AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, vencedoras do Prêmio Red Dot e do Prêmio COMPUTEX Best Choice, transformam notebooks em sistemas com desempenho de desktop para jogos e tarefas de IA servindo como porta de entrada para a implantação de IA de ponta. Com base nessa estrutura, o novo AI TOP 100 B850 é um supercomputador de IA local projetado especificamente para desenvolvedores, pesquisadores e equipes que atuam na era dos agentes de IA. Compatível com modelos de IA com mais de 200 bilhões de parâmetros e pré-validados em mais de 100 frameworks. A plataforma foi projetada para suportar cargas de trabalho de IA ininterruptas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com placas de vídeo GeForce RTX™ 5090 ou Radeon AI PRO R9700, alimentadas pela fonte de alimentação UD1600PM PG5 AI TOP, projetada para processamento contínuo de IA.

Onde o desempenho e a experiência se encontram

Os monitores gamer da série AORUS ELITE combinam as tecnologias OLED Tandem de 4ª geração e Mini LED 5K, disponíveis em versões QHD e UHD de 27 e 32 polegadas, incluindo os modelos FO32U24GP e FO27Q54G. A linha oferece taxas de atualização de até 540 Hz, enquanto alguns modelos 4K suportam modos de exibição dupla para maior flexibilidade. Ampliando ainda mais a linha, o FM275K16P, o primeiro monitor gamer multimodo Mini LED de 27 polegadas com resolução 5K do mundo, oferece detalhes com qualidade Retina e HDR impressionante para uma maior profundidade de campo. Desenvolvida para proporcionar imagens imersivas e uma experiência de jogo competitiva, a série integra o AI Picture Mode (Modo de Imagem com IA), novos Recursos Táticos, como o Tactical HUD e a Tactical Crosshair (Mira Tática), para oferecer uma vantagem competitiva mais nítida sem distrações, e o sistema AI OLED CARE PRO aprimorado, que combina um sistema de detecção inteligente integrado, manutenção automatizada de pixels de última geração e tecnologia de tubos de calor de alta eficiência para garantir a confiabilidade do painel a longo prazo.

A GIGABYTE também aprimora seus notebooks gamer com IA para oferecer experiências de IA integradas mais acessíveis, em designs mais finos e versáteis. Abrangendo o modelo principal AORUS MASTER 16, o PC gamer com IA AERO X16, o PC Copilot+ e a versão full-performance portátil GIGABYTE GAMING A16, a linha aprimora os fluxos de trabalho de jogos, criação e IA local por meio do GiMATE, o agente de IA inteligente da GIGABYTE, integrando otimização inteligente do sistema e personalização imersiva com RGB Fusion 3.0. Em colaboração com a NVIDIA, o GiMATE Creator integra ainda mais a quantização NVFP4 para melhorar a eficiência da geração local de imagens por IA permitindo que o FLUX.2-klein seja executado até 180% mais rápido do que antes.

"Ao celebrarmos 40 anos da GIGABYTE, hoje, vamos além, tudo moldado por uma ideia simples: INFINITY, ir além dos limites, desbloquear novos potenciais e redefinir o que é possível em cada produto que desenvolvemos", declarou Eddie Lin, CEO do GIGABYTE Group. Para saber mais sobre a linha completa de produtos da GIGABYTE apresentada na COMPUTEX 2026, acesse o EVENTO GIGABYTE│ENTER INFINITY.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990733/Computex_2026_INFINITY_Series_1920X1080_KV.jpg

FONTE GIGABYTE