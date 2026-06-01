EVENTO DA GIGABYTE apresenta toda a linha de novos produtos com o tema "ENTER INFINITY" na COMPUTEX 2026

Notícias fornecidas por

GIGABYTE

01 jun, 2026, 14:19 GMT

TAIPEI, 1 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- A GIGABYTE, marca líder mundial em tecnologia e computação, revelou hoje sua linha de produtos mais completa até o momento, sob o tema "ENTER INFINITY". Para comemorar seu quadragésimo aniversário, a empresa também apresentou a Série INFINITY, demonstrando como quatro décadas de inovação continuam a evoluir em plataformas locais de computação com IA, notebooks gamer com IA, monitores e hardware gamer, além de um ecossistema totalmente integrado para a era da IA.

A Série INFINITY: Definindo o futuro dos jogos e da computação com IA

Continue Reading
EVENTO DA GIGABYTE apresenta toda a linha de novos produtos com o tema "ENTER INFINITY" na COMPUTEX 2026
EVENTO DA GIGABYTE apresenta toda a linha de novos produtos com o tema "ENTER INFINITY" na COMPUTEX 2026

O destaque da exposição é a Série INFINITY, projetada para ampliar os limites dos jogos e do desempenho da computação com IA. No segmento de placa-mãe, a X870 AORUS INFINITY redefine o desempenho da DDR5 com velocidades de até 11.400 MT/s e ajuste de baixa latência CL24, proporcionando uma capacidade de resposta até 20% mais rápida, aliada ao X3D Turbo Mode 2.0, que libera de forma inteligente todo o potencial dos processadores AMD Ryzen™ 9 9950X3D2. A placa-mãe X870E AORUS INFINITY NEXT incorpora um componente de refrigeração metálico impresso em 3D, pioneiro no setor, e um sistema de fornecimento de energia Quad OptiMOS de nível aeroespacial, proporcionando maior eficiência térmica e estabilidade sustentada para tarefas de IA e de alto desempenho.

A série INFINITY abrange toda a configuração do PCs, com a placa AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, vencedora do Prêmio Red Dot Design, que conta com o exclusivo sistema de refrigeração WINDFORCE Hyperburst. Juntamente com o lançamento das placas de vídeo GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti e RTX™ 5070 INFINITY, que apresentam o design STEALTH, com o conector de alimentação reposicionado na parte traseira para montagens mais organizadas e fluxo de ar otimizado.

Completam a linha o teclado AORUS K10 INFINITY, com switches magnéticos táticos, e o mouse AORUS M10 INFINITY, com switches ópticos, ambos disponíveis nas cores preta e branca. O K10 INFINITY apresenta especificações de ponta para qualquer jogador hardcore, incluindo um acionamento de precisão de 0,1 mm e uma taxa de atualização de 8.000 Hz. Além disso, uma tela sensível ao toque OLED colorida de 3,1 polegadas permite o controle instantâneo durante o jogo. O M10 INFINITY utiliza switches ópticos, revestimento excimer suave para a pele e uma base em liga de alumínio-magnésio, projetado para jogadores exigentes. Para completar a linha, temos o gabinete AORUS C510 GLASS INFINITY, que combina desempenho, flexibilidade e interação com um monitor lateral integrado de 16 polegadas, permitindo uma configuração mais imersiva e flexível.

Desempenho e estética para qualquer montagem de PC

Além da linha INFINITY, a série Z890 Plus redefine a capacidade da memória DDR5 com a tecnologia CQDIMM, permitindo desempenho total com capacidade de 256 GB em configurações de dois módulos DIMM, enquanto a tecnologia de ajuste D5 DUO X BIOS gerencia de forma inteligente os tempos, a sincronização de sinais e o comportamento da tensão, sem renunciar à capacidade em prol da velocidade. Com relação ao design, a AERO WOOD amplia sua linha das placas-mãe para as placas de vídeo com o lançamento da AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, aprimorando a estética em montagens de alto desempenho. A filosofia de design do Projeto STEALTH também alcança um novo marco com a primeira placa-mãe gamer B850 mATX com conectores invertidos do mundo, permitindo montagens mais organizadas e sem fios em mais de 50 gabinetes de mais de 20 fabricantes. Para completar a montagem, é lançado o cooler AORUS ELITE 360 AIO, que tem como principais características o resfriamento integrado, a monitorização do sistema em tempo real e a iluminação dinâmica.

Expandindo a inteligência em todo o ecossistema de IA

Além das configurações de PC, a AORUS RTX 5090 AI BOX e a AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, vencedoras do Prêmio Red Dot e do Prêmio COMPUTEX Best Choice, transformam notebooks em sistemas com desempenho de desktop para jogos e tarefas de IA servindo como porta de entrada para a implantação de IA de ponta. Com base nessa estrutura, o novo AI TOP 100 B850 é um supercomputador de IA local projetado especificamente para desenvolvedores, pesquisadores e equipes que atuam na era dos agentes de IA. Compatível com modelos de IA com mais de 200 bilhões de parâmetros e pré-validados em mais de 100 frameworks. A plataforma foi projetada para suportar cargas de trabalho de IA ininterruptas 24 horas por dia, 7 dias por semana, com placas de vídeo GeForce RTX™ 5090 ou Radeon AI PRO R9700, alimentadas pela fonte de alimentação UD1600PM PG5 AI TOP, projetada para processamento contínuo de IA.

Onde o desempenho e a experiência se encontram

Os monitores gamer da série AORUS ELITE combinam as tecnologias OLED Tandem de 4ª geração e Mini LED 5K, disponíveis em versões QHD e UHD de 27 e 32 polegadas, incluindo os modelos FO32U24GP e FO27Q54G. A linha oferece taxas de atualização de até 540 Hz, enquanto alguns modelos 4K suportam modos de exibição dupla para maior flexibilidade. Ampliando ainda mais a linha, o FM275K16P, o primeiro monitor gamer multimodo Mini LED de 27 polegadas com resolução 5K do mundo, oferece detalhes com qualidade Retina e HDR impressionante para uma maior profundidade de campo. Desenvolvida para proporcionar imagens imersivas e uma experiência de jogo competitiva, a série integra o AI Picture Mode (Modo de Imagem com IA), novos Recursos Táticos, como o Tactical HUD e a Tactical Crosshair (Mira Tática), para oferecer uma vantagem competitiva mais nítida sem distrações, e o sistema AI OLED CARE PRO aprimorado, que combina um sistema de detecção inteligente integrado, manutenção automatizada de pixels de última geração e tecnologia de tubos de calor de alta eficiência para garantir a confiabilidade do painel a longo prazo.

A GIGABYTE também aprimora seus notebooks gamer com IA para oferecer experiências de IA integradas mais acessíveis, em designs mais finos e versáteis. Abrangendo o modelo principal AORUS MASTER 16, o PC gamer com IA AERO X16, o PC Copilot+ e a versão full-performance portátil GIGABYTE GAMING A16, a linha aprimora os fluxos de trabalho de jogos, criação e IA local por meio do GiMATE, o agente de IA inteligente da GIGABYTE, integrando otimização inteligente do sistema e personalização imersiva com RGB Fusion 3.0. Em colaboração com a NVIDIA, o GiMATE Creator integra ainda mais a quantização NVFP4 para melhorar a eficiência da geração local de imagens por IA permitindo que o FLUX.2-klein seja executado até 180% mais rápido do que antes.

"Ao celebrarmos 40 anos da GIGABYTE, hoje, vamos além, tudo moldado por uma ideia simples: INFINITY, ir além dos limites, desbloquear novos potenciais e redefinir o que é possível em cada produto que desenvolvemos", declarou Eddie Lin, CEO do GIGABYTE Group. Para saber mais sobre a linha completa de produtos da GIGABYTE apresentada na COMPUTEX 2026, acesse o EVENTO GIGABYTE│ENTER INFINITY

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990733/Computex_2026_INFINITY_Series_1920X1080_KV.jpg

FONTE GIGABYTE

Da mesma fonte

GIGABYTE apresenta a série de monitores gamer AORUS ELITE, com tecnologias OLED e Mini LED

GIGABYTE apresenta a série de monitores gamer AORUS ELITE, com tecnologias OLED e Mini LED

A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, anunciou sua linha de monitores da série AORUS ELITE, que combina a tecnologia Tandem OLED de última ...
GIGABYTE expande seu ecossistema AI TOP para a próxima geração de agentes de IA

GIGABYTE expande seu ecossistema AI TOP para a próxima geração de agentes de IA

A GIGABYTE, marca líder mundial em computadores, continua a promover sua visão de "Crie sua própria IA na sua própria mesa" com a expansão do...
More Releases From This Source

Explorar

Artificial Intelligence

Artificial Intelligence

The Latest Artificial Intelligence News

The Latest Artificial Intelligence News

Peripherals

Peripherals

Peripherals

Peripherals

News Releases in Similar Topics