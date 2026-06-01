ĐÀI BẮC, ngày 1 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, thương hiệu máy tính hàng đầu thế giới, hôm nay đã giới thiệu danh mục sản phẩm toàn diện nhất từ trước đến nay với chủ đề "ENTER INFINITY". Nhân dịp kỷ niệm 40 năm thành lập, công ty cũng ra mắt dòng sản phẩm INFINITY Series, cho thấy cách bốn thập kỷ đổi mới công nghệ tiếp tục phát triển thông qua các nền tảng điện toán AI cục bộ, laptop chơi game AI, màn hình, phần cứng chơi game và hệ sinh thái tích hợp đầy đủ cho kỷ nguyên AI.

INFINITY Series: Định nghĩa tương lai của gaming và điện toán AI

GIGABYTE EVENT ra mắt hệ sinh thái sản phẩm toàn diện với chủ đề "ENTER INFINITY" tại COMPUTEX 2026

Tâm điểm của sự kiện là dòng sản phẩm INFINITY Series, được thiết kế nhằm mở rộng giới hạn hiệu năng chơi game và điện toán AI. Ở mảng bo mạch chủ, X870 AORUS INFINITY tái định nghĩa hiệu năng DDR5 với tốc độ lên tới 11.400 MT/s cùng khả năng tinh chỉnh độ trễ thấp CL24, giúp cải thiện khả năng phản hồi lên tới 20%, kết hợp với X3D Turbo Mode 2.0 để khai phá thông minh toàn bộ tiềm năng của bộ xử lý AMD Ryzen™ 9 9950X3D2. Trong khi đó, X870E AORUS INFINITY NEXT sử dụng linh kiện tản nhiệt in kim loại 3D đầu tiên trong ngành cùng hệ thống cấp nguồn Quad OptiMOS chuẩn hàng không vũ trụ, mang lại hiệu suất tản nhiệt cao hơn và độ ổn định bền bỉ cho các khối lượng công việc AI cũng như các tác vụ hiệu năng cao.

INFINITY Series mở rộng trên toàn bộ cấu hình PC với card đồ họa AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY giành giải Red Dot Design Award, được trang bị công nghệ tản nhiệt WINDFORCE Hyperburst độc quyền. Bên cạnh đó là sự ra mắt của các card đồ họa GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti và RTX™ 5070 INFINITY với thiết kế STEALTH, đưa đầu cấp nguồn ra phía sau nhằm tối ưu luồng gió và mang lại bộ máy gọn gàng hơn.

Hoàn thiện dòng sản phẩm là bàn phím AORUS K10 INFINITY sử dụng switch từ tính chiến thuật và chuột AORUS M10 INFINITY với switch quang học, với hai tuỳ chọn màu đen và trắng. K10 INFINITY sở hữu các thông số tối ưu dành cho game thủ yêu cầu cao, bao gồm độ chính xác kích hoạt 0,1 mm và tần số lấy mẫu 8.000 Hz. Ngoài ra, màn hình cảm ứng OLED màu 3,1 inch cho phép điều khiển tức thời trong game. M10 INFINITY sử dụng switch quang học, lớp phủ excimer thân thiện với da và đế hợp kim nhôm-magiê, được thiết kế cho các game thủ khó tính. Hoàn thiện dòng sản phẩm là thùng máy AORUS C510 GLASS INFINITY, kết hợp hiệu năng, tính linh hoạt và khả năng tương tác với màn hình phụ kích thước 16 inch tích hợp mặt bên, mang lại trải nghiệm thiết lập đắm chìm và linh hoạt hơn.

Hiệu năng và tính thẩm mỹ cho mọi bản dựng PC

Ngoài dòng INFINITY, dòng Z890 Plus Series tái định nghĩa khả năng của bộ nhớ DDR5 với công nghệ CQDIMM, cho phép đạt hiệu năng tối đa ở dung lượng 256 GB trong cấu hình dual-DIMM, trong khi công nghệ tinh chỉnh BIOS D5 DUO X quản lý thông minh thời gian, đồng bộ tín hiệu và cơ chế vận hành điện áp mà không cần đánh đổi giữa dung lượng và tốc độ. Ở khía cạnh thiết kế, AERO WOOD được mở rộng từ bo mạch chủ sang card đồ họa với sự ra mắt của AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, đưa yếu tố thẩm mỹ lên một tầm cao mới trong các bản dựng hiệu năng cao. Triết lý thiết kế Project STEALTH cũng đạt cột mốc mới với bo mạch chủ chơi game B850 mATX sử dụng đầu nối đảo ngược đầu tiên trên thế giới, hỗ trợ build PC giấu dây gọn gàng trên hơn 50 mẫu thùng máy từ hơn 20 nhà sản xuất. Hoàn thiện cho hệ sinh thái là bộ tản nhiệt AORUS ELITE 360 AIO ra mắt với khả năng tản nhiệt tích hợp, hiển thị thông tin hệ thống theo thời gian thực và hiệu ứng ánh sáng động làm điểm nhấn chủ đạo.

Mở rộng trí tuệ trên toàn hệ sinh thái AI

Vượt ra ngoài các bản dựng PC truyền thống, các sản phẩm AORUS RTX 5090 AI BOX và AORUS RTX 5060 Ti AI BOX giành giải Red Dot Award và COMPUTEX Best Choice Award biến laptop trở thành một cỗ máy PC gaming mạnh mẽ và xử lí khối lượng lớn công việc về AI, đồng thời đóng vai trò là cửa ngõ cho triển khai AI tại biên. Dựa trên nền tảng này, AI TOP 100 B850 mới là siêu máy tính AI cục bộ được thiết kế dành riêng cho các nhà phát triển, nhà nghiên cứu và đội ngũ làm việc trong kỷ nguyên tác nhân AI. Hỗ trợ các mô hình AI vượt 200 tỷ tham số và đã được kiểm chứng trước với hơn 100 khung làm việc AI. Nền tảng được thiết kế để duy trì khối lượng công việc AI 24/7 với card đồ họa GeForce RTX™ 5090 hoặc Radeon AI PRO R9700, được trang bị bộ nguồn AI TOP UD1600PM PG5 dành cho điện toán AI liên tục.

Nơi hiệu năng hòa quyện cùng trải nghiệm

Dòng màn hình gaming AORUS ELITE Series kết hợp công nghệ Tandem OLED thế hệ thứ 4 và Mini LED 5K, trải dài từ các mẫu QHD và UHD kích thước 27 inch tới 32 inch, bao gồm FO32U24GP và FO27Q54G. Dòng sản phẩm hỗ trợ tần số quét lên tới 540Hz, trong khi một số mẫu 4K hỗ trợ chế độ hiển thị kép để tăng tính linh hoạt. Mở rộng dòng sản phẩm hơn nữa, màn hình chơi game Mini LED 5K Multi Mode 27 inch đầu tiên trên thế giới FM275K16P, mang lại độ chi tiết chuẩn retina cùng HDR ấn tượng giúp tăng cường chiều sâu bối cảnh. Được thiết kế cho cả trải nghiệm hình ảnh đắm chìm lẫn chơi game cạnh tranh, dòng sản phẩm tích hợp AI Picture Mode, các Tính năng Chiến thuật hoàn toàn mới như Giao diện hiển thị Chiến thuật (Tactical HUD) và Tâm ngắm Chiến thuật (Tactical Crosshair) cho lợi thế thi đấu rõ rệt hơn mà không gây xao nhãng. Đồng thời, AI OLED CARE PRO được nâng cấp kết hợp hệ thống cảm biến thông minh tích hợp, công nghệ bảo trì điểm ảnh tự động thế hệ mới và công nghệ ống dẫn nhiệt hiệu suất cao nhằm đảm bảo độ bền lâu dài cho tấm nền.

GIGABYTE cũng thúc đẩy các mẫu laptop gaming AI theo hướng mang lại trải nghiệm AI trên thiết bị dễ tiếp cận hơn, nhờ vào thiết kế mỏng nhẹ và linh hoạt. Trải dài trên các mẫu flagship AORUS MASTER 16, AI Gaming PC AERO X16 Copilot+ PC và phiên bản hiệu năng của GIGABYTE GAMING A16 di động, dòng sản phẩm này giúp nâng cao khả năng chơi game, sáng tạo và quy trình làm việc AI cục bộ qua GiMATE, tác nhân AI 7của GIGABYTE, tích hợp tối ưu hệ thống thông minh và tùy biến RGB Fusion 3.0 sống động. Hợp tác cùng NVIDIA, GiMATE Creator tiếp tục tích hợp công nghệ lượng tử hóa NVFP4 nhằm cải thiện hiệu quả tạo ảnh AI cục bộ, cho phép FLUX.2-klein vận hành nhanh hơn tới 180% so với trước đây.

"Khi chúng tôi kỷ niệm 40 năm thành lập GIGABYTE, hôm nay chúng tôi tiếp tục tiến xa hơn nữa, tất cả được định hình bởi một ý tưởng đơn giản: INFINITY, vượt qua mọi giới hạn, mở khóa những tiềm năng mới và tái định nghĩa những điều có thể trên mọi sản phẩm mà chúng tôi tạo ra", Eddie Lin, Giám đốc điều hành của GIGABYTE Group cho biết. Để tìm hiểu thêm về toàn bộ danh mục sản phẩm của GIGABYTE được trưng bày tại COMPUTEX 2026, vui lòng truy cập GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

SOURCE GIGABYTE