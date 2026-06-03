台湾・台北、2026年6月3日 /PRNewswire/ -- 世界有数のコンピューターブランドであるGIGABYTEは本日、「無限へ（ENTER INFINITY）」をテーマに、これまでで最も包括的な製品ラインアップを発表しました。創業40周年を記念し、同社はINFINITYシリーズも発表しました。これは、40年にわたるイノベーションが、ローカルAIコンピューティングプラットフォーム、AIゲーミングノートPC、モニター、ゲーミングハードウェア、AI時代に向けた完全統合エコシステムを通じて進化し続けていることを示すものです。

INFINITYシリーズ：ゲーミングとAIコンピューティングの次代を定義

GIGABYTE EVENT、COMPUTEX 2026で「無限へ（ENTER INFINITY）」を掲げ新製品群を一挙発表

展示の中心となるのは、ゲーミングとAIコンピューティングのパフォーマンスの限界を押し広げるべく設計されたINFINITYシリーズです。マザーボードでは、X870 AORUS INFINITYが、最大11,400MT/sの速度とCL24低レイテンシーチューニングにより応答性を最大20%高速化し、DDR5性能を再定義します。さらに、AMD Ryzen™ 9 9950X3D2プロセッサーの潜在能力をインテリジェントに最大限引き出すX3D Turbo Mode 2.0も搭載しています。X870E AORUS INFINITY NEXTは、業界初の3Dメタルプリント冷却部品と、AIおよび高性能ワークロード向けに、より高い熱効率と持続的な安定性を実現する宇宙グレードの電源供給設計Quad OptiMOSを採用しています。

INFINITYシリーズはPCビルド全体に対応し、独自のWINDFORCE Hyperburst冷却を備えたRed Dot Design Award受賞のAORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITYもラインアップします。また、STEALTHデザインを採用したGeForce RTX™ 5080、RTX™ 5070 Ti、RTX™ 5070 INFINITYグラフィックスカードもデビューします。電源コネクターを背面に移設することで、すっきりとしたビルドと最適化されたエアフローを実現します。

ラインアップの締めくくりとして、タクティカル磁気スイッチを搭載したAORUS K10 INFINITYキーボードと、光学スイッチを搭載したAORUS M10 INFINITYマウスを用意しており、いずれもブラックとホワイトで展開されます。K10 INFINITYは、0.1mm精度のアクチュエーションと8000Hzのポーリングレートなど、あらゆるハードコアゲーマーに向けた究極の仕様を備えています。さらに、3.1インチのフルカラーOLEDタッチスクリーンにより、ゲーム中の操作を瞬時に行えます。M10 INFINITYは、光学スイッチ、肌にやさしいエキシマコーティング、アルミニウム・マグネシウム合金ベースを採用し、高度な性能を求めるゲーマーに向けて設計されています。最後に、AORUS C510 GLASS INFINITYシャーシは、パフォーマンス、柔軟性、インタラクティブな操作性を16インチの一体型サイドディスプレイと組み合わせ、より没入感があり柔軟なセットアップを実現します。

あらゆるPCビルドに向けた性能とデザイン性

INFINITYラインアップ以外にも、Z890 PlusシリーズはCQDIMM技術によりDDR5メモリ機能を再定義し、デュアルDIMM構成で256GB容量でのフル性能を実現します。また、D5 DUO X BIOSチューニング技術は、容量と速度をトレードオフすることなく、タイミング、信号同期、電圧動作をインテリジェントに管理します。デザイン面では、AERO WOODがマザーボードからグラフィックスカードへと広がり、AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOODのデビューにより、高性能ビルドにさらなる美しさをもたらします。Project STEALTHの設計思想も、世界初のゲーミングB850 mATXリバースコネクターマザーボードにより新たな節目を迎え、20社を超えるメーカーの50種類を超えるシャーシで、よりすっきりとしたケーブルレスビルドをサポートします。ビルドを完成させる製品として、AORUS ELITE 360 AIOクーラーが登場し、統合冷却、リアルタイムのシステム可視化、ダイナミックライティングを中核機能として備えています。

AIエコシステム全体でインテリジェンスを拡張

PCビルドの枠を超え、Red Dot AwardおよびCOMPUTEX Best Choice Awardを受賞したAORUS RTX 5090 AI BOXとAORUS RTX 5060 Ti AI BOXは、ノートPCをゲーミングおよびAIワークロード向けのデスクトップクラスのシステムへと変え、エッジAI導入のゲートウェイとして機能します。この基盤をさらに発展させた新しいAI TOP 100 B850は、開発者、研究者、AIエージェント時代に活動するチーム向けに専用設計されたローカルAIスーパーコンピューターです。2000億超のパラメーターを持つAIモデルに対応し、100を超えるフレームワークで事前検証されています。このプラットフォームは、GeForce RTX™ 5090またはRadeon AI PRO R9700グラフィックスカードを搭載し、連続的なAIコンピューティング向けのUD1600PM PG5 AI TOP PSUにより、24時間365日継続するAIワークロードに対応します。

パフォーマンスと体験の融合

AORUS ELITEシリーズのゲーミングモニターは、第4世代Tandem OLEDと5K Mini LED技術を融合し、FO32U24GPやFO27Q54Gなど、27インチおよび32インチのQHD/UHDモデルを展開します。このラインアップは最大540Hzのリフレッシュレートを実現し、一部の4Kモデルは柔軟性を高めるデュアルディスプレイモードに対応しています。ラインアップをさらに拡充する製品として、世界初の27インチ5K Multi Mode Mini LEDゲーミングモニターFM275K16Pは、Retinaレベルの精細さとインパクトのあるHDRにより、シーン表現にさらなる奥行きをもたらします。没入感のある映像と競技性の高いゲームプレイの両方に向けて設計された同シリーズは、AI Picture Mode、Tactical HUDやTactical Crosshairなどのまったく新しいTactical Featuresを統合し、集中を妨げることなく競争力を高めます。また、アップグレードされたAI OLED CARE PROは、内蔵インテリジェントセンシングシステム、次世代自動ピクセルメンテナンス、高効率ヒートパイプ技術を組み合わせ、長期的なパネル信頼性を支えます。

GIGABYTEはまた、より薄型で汎用性の高い設計を通じて、AIゲーミングノートPCを、より身近なオンデバイスAI体験へと進化させています。フラッグシップのAORUS MASTER 16、AI Gaming PCかつCopilot+ PCであるAERO X16、ポータブルなGIGABYTE GAMING A16フルパフォーマンス版に及ぶラインアップは、GIGABYTEのスマートAIエージェントであるGiMATEを通じて、ゲーミング、クリエイション、ローカルAIワークフローを強化します。GiMATEは、インテリジェントなシステム最適化と没入感のあるRGB Fusion 3.0カスタマイズを統合しています。NVIDIAとの協業により、GiMATE CreatorはNVFP4量子化をさらに統合してローカルAI画像生成の効率を高め、FLUX.2-kleinの実行速度を従来比で最大180%高速化します。

「GIGABYTE創業40周年を迎えるにあたり、本日、私たちはその歩みをさらに先へと進めます。そのすべてを形づくっているのは、シンプルな理念です。それがINFINITYです。限界を超え、新たな可能性を引き出し、私たちが手がけるすべての製品で何が可能かを再定義するという理念です」と、GIGABYTE GroupのCEOであるEddie Lin氏は述べています。COMPUTEX 2026で展示されるGIGABYTEの全製品ラインアップの詳細については、GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITYをご覧ください。

SOURCE GIGABYTE