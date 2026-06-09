GIGABYTE EVENT dévoile un ensemble complet de nouveaux produits avec « ENTER INFINITY » au COMPUTEX 2026

TAIPEI, 10 juin 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la plus grande marque d'ordinateurs au monde, présente aujourd'hui sa gamme de produits la plus complète à ce jour sous le thème « ENTER INFINITY ». Célébrant son 40e anniversaire, l'entreprise a également présenté la série INFINITY, qui montre comment quatre décennies d'innovation continuent d'évoluer grâce à des plateformes de calcul via IA locales, des ordinateurs portables IA gaming, des écrans, du matériel de jeu et un écosystème entièrement intégré pour l'ère de l'IA.

La série INFINITY : définit l'avenir du gaming et du calcul avec IA

GIGABYTE EVENT Unveils the Full-Stack of New Products with "ENTER INFINITY" at COMPUTEX 2026

La série INFINITY, conçue pour repousser les limites du jeu et des performances informatiques de l'IA, est au cœur de la présentation. Côté carte mère, la X870 AORUS INFINITY redéfinit les performances DDR5 avec des vitesses allant jusqu'à 11 400 MT/s et un réglage CL24 à faible latence pour une réactivité jusqu'à 20 % plus rapide, associée au mode X3D Turbo 2.0, qui libère intelligemment tout le potentiel des processeurs AMD Ryzen™ 9 9950X3D2. Le X870E AORUS INFINITY NEXT adopte un premier composant de refroidissement imprimé en 3D sur métal, une alimentation électrique de qualité spatiale Quad OptiMOS pour une meilleure efficacité thermique et une stabilité durable pour l'IA et les charges de travail de hautes performances.

La série INFINITY s'étend à l'ensemble des configurations PC avec AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, récompensée par le Red Dot Design Award et dotée d'un système de refroidissement exclusif WINDFORCE Hyperburst. Parallèlement aux lancements des cartes graphiques GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti et RTX™ 5070 INFINITY, elle bénéficie du design STEALTH, déplaçant le connecteur d'alimentation à l'arrière pour des configurations plus propres et un flux d'air optimisé.

La gamme est complétée par le clavier AORUS K10 INFINITY avec switches magnétiques tactiques et la souris AORUS M10 INFINITY avec switches optiques, tous deux disponibles en noir et en blanc. La K10 INFINITY présente des caractéristiques ultimes pour tous les gamers les plus exigeants, y compris un actionnement de précision de 0,1 mm et un taux d'interrogation de 8000 Hz. De plus, un écran tactile OLED couleur de 3,1 pouces permet un contrôle instantané du jeu. Le M10 INFINITY utilise des switches optiques, un revêtement Excimer doux pour la peau et une base en alliage d'aluminium et de magnésium, conçus pour les joueurs exigeants. Le châssis AORUS C510 GLASS INFINITY vient compléter la famille en apportant performances, flexibilité et interaction avec un écran latéral intégré de 16 pouces pour une configuration plus immersive et plus flexible.

Performances et esthétique pour tous les PC

Au-delà de la gamme INFINITY, la série Z890 Plus redéfinit les capacités de la mémoire DDR5 grâce à la technologie CQDIMM, qui permet d'obtenir des performances optimales avec une capacité de 256 Go dans les configurations Dual-DIMM, tandis que la technologie de réglage du BIOS D5 DUO X gère intelligemment le timing, la synchronisation des signaux et le comportement de la tension sans compromis entre la capacité et la vitesse. Sur le plan du design, AERO WOOD s'étend des cartes mères aux cartes graphiques avec le lancement de l'AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, apportant l'esthétique plus loin dans les configurations de hautes performances. La philosophie de conception du Project STEALTH franchit également une nouvelle étape avec la première carte mère B850 mATX au monde à connectique inversée, permettant des configurations sans câble plus propres dans plus de 50 châssis de plus de 20 fabricants. Le refroidisseur AIO AORUS ELITE 360 complète l'ensemble avec un refroidissement intégré, une visibilité en temps réel du système et un éclairage dynamique.

La mise à l'échelle de l'intelligence dans l'écosystème IA

Au-delà du montage de PC, l'AORUS RTX 5090 AI BOX et l'AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, récompensées par le Red Dot Award et le COMPUTEX Best Choice Award, transforment les ordinateurs portables en systèmes de bureau pour les jeux et les charges de travail d'IA, et servent de passerelle pour le déploiement de l'IA en périphérie. Sur cette base, le nouvel AI TOP 100 B850 est un supercalculateur IA local conçu pour les développeurs, les chercheurs et les équipes travaillant à l'ère des agents IA. Prise en charge de modèles d'IA dépassant 200 milliards de paramètres et prévalidés dans plus de 100 cadres. La plateforme est conçue pour des charges de travail d'IA soutenues 24/7 avec les cartes graphiques GeForce RTX™ 5090 ou Radeon AI PRO R9700, alimentées par le PSU UD1600PM PG5 AI TOP, conçu pour l'informatique IA en continu.

Quand les performances rencontre l'expérience

Les écrans de jeu de la série AORUS ELITE réunissent les technologies Tandem OLED de 4e génération et Mini LED 5K, couvrant les modèles QHD et UHD de 27 pouces et 32 pouces, y compris FO32U24GP et FO27Q54G. La gamme offre des taux de rafraîchissement allant jusqu'à 540 Hz, tandis que certains modèles 4K prennent en charge des modes d'affichage doubles pour une plus grande flexibilité. Le FM275K16P, premier écran de jeu Mini LED 5K Multi Mode de 27 pouces au monde, élargit encore la gamme en offrant des détails dignes de la rétine et un HDR percutant pour une plus grande profondeur de scène. Conçue pour des images immersives et des jeux compétitifs, la série intègre le mode AI Picture, de toutes nouvelles fonctions tactiques telles que Tactical HUD et Tactical Crosshair pour un avantage compétitif plus net sans distraction, et AI OLED CARE PRO mis à niveau, qui combine un système de détection intelligent intégré, une maintenance automatisée des pixels de nouvelle génération et une technologie de caloducs à haute efficacité pour assurer la fiabilité à long terme du panneau.

GIGABYTE fait également évoluer ses ordinateurs portables IA gaming vers des expériences d'IA embarquées plus accessibles grâce à des designs plus fins et plus polyvalents. Avec l'AORUS MASTER 16, l'AI Gaming PC AERO X16, le PC Copilot+ et la version portable GIGABYTE GAMING A16, la gamme améliore le jeu, la création et les flux de travail locaux grâce à GiMATE, l'agent intelligent de GIGABYTE, qui intègre l'optimisation intelligente du système et la personnalisation immersive de RGB Fusion 3.0. En collaboration avec NVIDIA, GiMATE Creator intègre la quantification NVFP4 pour améliorer l'efficacité de la génération d'images via IA locale, ce qui permet à FLUX.2-klein de fonctionner jusqu'à 180 % plus vite qu'auparavant.

« Alors que nous célébrons les 40 ans de GIGABYTE, aujourd'hui, nous allons plus loin, le tout façonné par une idée simple : INFINITY, pour dépasser les limites, libérer un nouveau potentiel et redéfinir le champ des possibles dans chaque produit que nous construisons », déclare Eddie Lin, CEO de GIGABYTE Group. Pour en savoir plus sur la gamme complète de produits GIGABYTE présentés au COMPUTEX 2026, veuillez consulter le site GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

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