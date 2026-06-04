TAIPÉI, 4 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la principal marca de computadoras del mundo, presentó hoy su gama de productos más completa hasta la fecha bajo el lema "ENTER INFINITY". Con motivo de su 40.º aniversario, la empresa también presentó la serie INFINITY, en la que se muestra cómo cuatro décadas de innovación siguen evolucionando a través de plataformas locales de computación con IA, portátiles para juegos con IA, monitores, hardware para juegos y un ecosistema totalmente integrado para la era de la IA.

La serie INFINITY: el futuro de los videojuegos y la computación con IA

El evento de GIGABYTE presenta su gama completa de nuevos productos con el lema "ENTER INFINITY" en COMPUTEX 2026

El eje central de la exposición es la serie INFINITY, diseñada para ampliar los límites del rendimiento en juegos y computación con IA. En cuanto a la placa base, la X870 AORUS INFINITY redefine el rendimiento de la memoria DDR5 con velocidades de hasta 11.400 MT/s y una configuración de baja latencia CL24 que ofrece una capacidad de respuesta hasta un 20 % más rápida, junto con el modo X3D Turbo 2.0, que libera de forma inteligente todo el potencial de los procesadores AMD Ryzen™ 9 9950X3D2. La X870E AORUS INFINITY NEXT incorpora un componente de refrigeración impreso en 3D con metal, una novedad en el sector, y un sistema de suministro de energía Quad OptiMOS de grado espacial que ofrece una mayor eficiencia térmica y una estabilidad sostenida para tareas de IA y de alto rendimiento.

La serie INFINITY abarca todos los componentes de la PC, iniciando por la AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, galardonada con el premio Red Dot Design Award, equipada con el sistema exclusivo de refrigeración WINDFORCE Hyperburst. Junto con el lanzamiento de las tarjetas gráficas GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti y RTX™ 5070 INFINITY, que incorporan el diseño STEALTH, que reubica el conector de alimentación en la parte trasera para lograr configuraciones más limpias y un flujo de aire optimizado.

Completan la gama el teclado AORUS K10 INFINITY, con interruptores magnéticos táctiles, y el mouse AORUS M10 INFINITY, con interruptores ópticos; ambos están disponibles en blanco y negro. El K10 INFINITY cuenta con las mejores especificaciones para los jugadores más apasionados, incluida una precisión de activación de 0,1 mm y una frecuencia de sondeo de 8000 Hz. Además, una pantalla táctil OLED a todo color de 3,1 pulgadas permite un control instantáneo durante el juego. El M10 INFINITY cuenta con interruptores ópticos, un recubrimiento de excímero respetuoso con la piel y una base de aleación de aluminio y magnesio, diseñada para los jugadores más exigentes. Completa la familia el chasis AORUS C510 GLASS INFINITY, que combina rendimiento, flexibilidad e interacción con una pantalla lateral integrada de 16 pulgadas para ofrecer una configuración más envolvente y versátil.

Rendimiento y estética para cualquier configuración de PC

Más allá de la gama INFINITY, la serie Z890 Plus redefine las capacidades de la memoria DDR5 con la tecnología CQDIMM, lo que permite un rendimiento óptimo con una capacidad de 256 GB en configuraciones de doble módulo DIMM, mientras que la tecnología de ajuste D5 DUO X BIOS gestiona de forma inteligente los tiempos, la sincronización de señales y el comportamiento del voltaje sin tener que sacrificar capacidad a cambio de velocidad. En cuanto al diseño, AERO WOOD amplía su oferta más allá de las motherboards para abarcar las tarjetas gráficas con el lanzamiento de la AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, lo que lleva la estética a un nuevo nivel en los equipos de alto rendimiento. La filosofía de diseño del proyecto STEALTH también alcanza un nuevo hito con la primera placa base mATX B850 para juegos del mundo con conector invertido, que permite configuraciones más limpias y sin cables en más de 50 chasis de más de 20 fabricantes. Para completar la configuración, el sistema de refrigeración AORUS ELITE 360 AIO hace su debut con refrigeración integrada, visibilidad del sistema en tiempo real e iluminación dinámica como características principales.

Escalando la inteligencia en todo el ecosistema de la IA

Yendo más allá de los componentes de la PC, las AORUS RTX 5090 AI BOX y AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, galardonadas con el premio Red Dot Award y el COMPUTEX Best Choice Award, transforman los portátiles en sistemas de nivel de escritorio para juegos y cargas de trabajo de IA, y sirven como puerta de entrada para la implementación de IA en el borde. Sobre esta base, el nuevo AI TOP 100 B850 es una supercomputadora de IA local diseñada específicamente para desarrolladores, investigadores y equipos que trabajan en la era de los agentes de IA. Capaz de soportar modelos de IA que superan los 200.000 millones de parámetros y prevalidada en más de 100 entornos de desarrollo. La plataforma está diseñada para soportar cargas de trabajo de IA ininterrumpidas las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con tarjetas gráficas GeForce RTX™ 5090 o Radeon AI PRO R9700, y cuenta con la fuente de alimentación UD1600PM PG5 AI TOP, diseñada para el procesamiento continuo de IA.

Donde el rendimiento se une a la experiencia

Los monitores para juegos de la serie AORUS ELITE combinan las tecnologías OLED Tandem de cuarta generación y Mini LED 5K, y abarcan modelos QHD y UHD de 27 y 32 pulgadas, entre los que se incluyen el FO32U24GP y el FO27Q54G. La gama ofrece frecuencias de actualización de hasta 540 Hz, mientras que algunos modelos 4K admiten modos de doble pantalla para mayor flexibilidad. Para ampliar aún más la gama, el FM275K16P, el primer monitor para juegos Mini LED multimodo 5K de 27 pulgadas del mundo, ofrece un nivel de detalle similar al de la retina y un HDR impactante que aporta mayor profundidad a las escenas. Diseñada tanto para ofrecer una experiencia visual inmersiva como para juegos competitivos, la serie integra el modo AI Picture y funciones tácticas completamente nuevas como Tactical HUD y Tactical Crosshair, que proporcionan una mayor ventaja competitiva sin distracciones. Además, la versión mejorada de AI OLED CARE PRO combina un sistema de detección inteligente integrado, mantenimiento automatizado de píxeles de última generación y tecnología de tubos de calor de alta eficiencia para garantizar la fiabilidad del panel a largo plazo.

GIGABYTE también sigue avanzando en el desarrollo de sus laptops para juegos con IA, con el objetivo de ofrecer experiencias de IA integradas en el dispositivo más accesibles, mediante diseños más delgados y versátiles. La gama, que abarca desde el modelo estrella AORUS MASTER 16 hasta la laptop para juegos con IA AERO X16;Copilot+ PC y la versión de máximo rendimiento de la GIGABYTE GAMING A16 portátil, mejora las experiencias de juego, la creación de contenido y los flujos de trabajo locales con IA a través de GiMATE, el agente de IA inteligente de GIGABYTE, que integra la optimización inteligente del sistema y la personalización inmersiva con RGB Fusion 3.0. En colaboración con NVIDIA, GiMATE Creator integra además la cuantificación NVFP4 para mejorar la eficiencia de la generación local de imágenes mediante IA, lo que permite que FLUX.2-klein funcione hasta un 180 % más rápido que antes.

"Al celebrar los 40 años de GIGABYTE, hoy damos un paso más allá, impulsados por una idea sencilla: INFINITY, para superar los límites, descubrir un nuevo potencial y redefinir lo que es posible en cada uno de los productos que fabricamos", afirmó Eddie Lin, director ejecutivo del Grupo GIGABYTE. Para más información sobre la gama completa de productos de GIGABYTE presentados en COMPUTEX 2026, visite el EVENTO DE GIGABYTE│ENTER INFINITY.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2990734/Computex_2026_INFINITY_Series_1920X1080_KV.jpg

FUENTE GIGABYTE