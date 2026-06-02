GIGABYTE EVENT presenta su nueva gama completa de productos con el lema «ENTER INFINITY» en COMPUTEX 2026

TAIPÉI, 2 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, la marca líder mundial en informática, ha presentado hoy su gama de productos más completa hasta la fecha con el lema «ENTER INFINITY». Con motivo de su 40.º aniversario, la empresa también ha presentado la serie INFINITY, mostrando cómo cuatro décadas de innovación siguen evolucionando a través de plataformas de computación con IA local, portátiles gamingcon IA, monitores, hardware gamingy un ecosistema totalmente integrado para la era de la IA.

La serie INFINITY: redefine el futuro del gamingy la computación con IA

GIGABYTE EVENT Unveils the Full-Stack of New Products with "ENTER INFINITY" at COMPUTEX 2026

El eje central de la presentación es la serie INFINITY, diseñada para llevar al límite el rendimiento en gamingy computación con IA. En el ámbito de las placas base, la X870 AORUS INFINITY redefine el rendimiento de DDR5 con velocidades de hasta 11 400 MT/s y ajuste de baja latencia CL24 para una capacidad de respuesta hasta un 20 % más rápida, junto con el modo X3D Turbo 2.0, que aprovecha de forma inteligente todo el potencial de los procesadores AMD Ryzen™ 9 9950X3D2. La X870E AORUS INFINITY NEXT incorpora un componente de refrigeración fabricado mediante impresión 3D en metal, pionero en el sector, junto con una alimentación de nivel aeroespacial Quad OptiMOS, que ofrece mayor eficiencia térmica y estabilidad sostenida para cargas de trabajo de IA y alto rendimiento.

La serie INFINITY abarca todo el ensamblaje de PC con la AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY, galardonada con el premio Red Dot Design, que incorpora la exclusiva refrigeración WINDFORCE Hyperburst. Junto a este lanzamiento, debutan también las tarjetas gráficas GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti y RTX™ 5070 INFINITY, que incorporan el diseño STEALTH, reubicando el conector de alimentación en la parte trasera para configuraciones más limpias y un flujo de aire optimizado.

La gama se completa con el teclado AORUS K10 INFINITY con interruptores magnéticos tácticos y el ratón AORUS M10 INFINITY con interruptores ópticos, ambos disponibles en blanco y negro. El K10 INFINITY ofrece especificaciones de máximo nivel para jugadores exigentes, incluida una activación de precisión de 0,1 mm y una tasa de sondeo de 8000 Hz. Además, una pantalla táctil OLED en color de 3,1 pulgadas permite controlar al instante las funciones durante las partidas. El M10 INFINITY incorpora interruptores ópticos, un recubrimiento excímero agradable al tacto y una base de aleación de aluminio y magnesio, todo ello diseñado para los jugadores más exigentes. Completa la familia la cajaAORUS C510 GLASS INFINITY, que reúne rendimiento, flexibilidad y capacidad de interacción gracias a una pantalla lateral integrada de 16 pulgadas para lograr una configuración más inmersiva y versátil.

Rendimiento y estética para cualquier configuración de PC

Además de la gama INFINITY, la serie Z890 Plus redefine las capacidades de la memoria DDR5 con la tecnología CQDIMM, que permite ofrecer todo el rendimiento con una capacidad de 256 GB en configuraciones de doble DIMM, mientras que la tecnología de ajuste de BIOS D5 DUO X gestiona de forma inteligente la temporización, la sincronización de señales y el comportamiento de voltaje sin tener que sacrificar capacidad ni velocidad. En el plano del diseño, AERO WOOD se extiende de las placas base a las tarjetas gráficas con el debut de la AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD, llevando la estética aún más lejos en los equipos de alto rendimiento. La filosofía de diseño Project STEALTH también alcanza un nuevo hito con la primera placa base gamingB850 mATX con conectores invertidos del mundo, que permite configuraciones más limpias y sin cables visibles en más de 50 carcasas de más de 20 fabricantes. Completando el montaje, el AORUS ELITE 360 AIO se presenta con refrigeración integrada, monitorización en tiempo real del sistema e iluminación dinámica en su núcleo.

Escalar la inteligencia en todo el ecosistema de IA

Además de los equipos de sobremesa, las AORUS RTX 5090 AI BOX y AORUS RTX 5060 Ti AI BOX, galardonadas con el Red Dot Award y el COMPUTEX Best Choice Award, convierten los portátiles en sistemas de clase sobremesa para gamingy cargas de trabajo de IA, actuando como puerta de entrada para el despliegue de la IA periférica («edge AI»). Sobre esta base, la nueva AI TOP 100 B850 actúa como un superordenador de IA local, concebido específicamente para desarrolladores, investigadores y equipos que trabajan en la era de los agentes de IA. Es compatible con modelos de IA de más de 200 000 millones de parámetros y está prevalidada con más de 100 frameworks. La plataforma está diseñada para soportar cargas de trabajo de IA 24/7 de forma sostenida con tarjetas gráficas GeForce RTX™ 5090 o Radeon AI PRO R9700, alimentadas por la fuente UD1600PM PG5 AI TOP, pensada para la computación de IA continua.

Combinación perfecta de rendimiento y experiencia

Los monitores gamingAORUS ELITE Series combinan las tecnologías Tandem OLED de 4.ª generación y Mini LED 5K, abarcando modelos QHD y UHD de 27 y 32 pulgadas, incluidos FO32U24GP y FO27Q54G. La gama ofrece frecuencias de actualización de hasta 540 Hz, mientras que determinados modelos 4K admiten modos de doble pantalla para una mayor flexibilidad. Ampliando aún más la serie, el FM275K16P, el primer monitor gamingMini LED Multi Mode de 27 pulgadas y resolución 5K del mundo, ofrece un nivel de detalle tipo «retina» y un HDR impactante para lograr una mayor profundidad en las escenas. Diseñada tanto para ofrecer imágenes inmersivas como para el juego competitivo, la serie integra Modo de Imagen con IA, nuevas funciones tácticas como Tactical HUD y Tactical Crosshair para obtener una ventaja competitiva más clara sin distracciones, y la tecnología mejorada AI OLED CARE PRO, que combina un sistema de detección inteligente integrado, mantenimiento automatizado de píxeles de nueva generación y tecnología de heat pipes de alta eficiencia para garantizar la fiabilidad del panel a largo plazo.

GIGABYTE también impulsa sus portátiles gamingcon IA hacia experiencias de IA local más accesibles en diseños más estilizados y versátiles. Con una gama que abarca el modelo insignia AORUS MASTER 16, el PC gaming con IA AERO X16; Copilot+ PC y la versión de máximo rendimiento del portátil GIGABYTE GAMING A16, la línea potencia el juego, la creación y los flujos de trabajo de IA local mediante GiMATE, el agente inteligente de IA de GIGABYTE, que integra optimización inteligente del sistema y una personalización inmersiva de RGB Fusion 3.0. En colaboración con NVIDIA, GiMATE Creator integra además la cuantificación NVFP4 para mejorar la eficiencia de la generación de imágenes de IA local, lo que permite que FLUX.2-klein se ejecute hasta un 180 % más rápido que antes.

«Ahora que celebramos los 40 años de GIGABYTE, hoy vamos un paso más allá, guiados por una idea sencilla: INFINITY, ir más allá de los límites, desbloquear un nuevo potencial y redefinir lo que es posible en cada producto que creamos», afirmó Eddie Lin, director ejecutivo de GIGABYTE Group. Para obtener más información sobre toda la gama de productos de GIGABYTE presentada en COMPUTEX 2026, visite GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY.

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