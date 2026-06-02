GIGABYTE präsentiert auf der COMPUTEX 2026 unter dem Motto „ENTER INFINITY" sein neues Produktsortiment

TAIPEI, 2. Juni 2026 /PRNewswire/ -- GIGABYTE, einer der führenden Hersteller von Motherboards, Grafikkarten und Hardware-Lösungen, hat heute unter dem Motto „ENTER INFINITY" sein bislang umfangreichstes Produktangebot vorgestellt. Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums stellte das Unternehmen zudem die INFINITY-Serie vor und demonstrierte damit, wie sich vier Jahrzehnte Innovation durch lokale KI-Computing-Plattformen, KI-Gaming-Laptops, Monitore, Gaming-Hardware und ein vollständig integriertes Ökosystem für das KI-Zeitalter weiterentwickeln.

GIGABYTE EVENT Unveils the Full-Stack of New Products with "ENTER INFINITY" at COMPUTEX 2026

Die INFINITY-Serie: Der nächste Schritt für Gaming und KI-Computing

Im Mittelpunkt der Präsentation steht die INFINITY-Serie, die entwickelt wurde, um die Grenzen der Gaming- und KI-Rechenleistung zu erweitern. Bei den Motherboards setzt das X870 AORUS INFINITY neue Akzente bei der DDR5-Leistung – mit Geschwindigkeiten von bis zu 11.400 MT/s und CL24-Tuning für niedrige Latenzzeiten. Je nach Systemkonfiguration kann so die Reaktionsgeschwindigkeit um bis zu 20 % verbessert werden. In Kombination mit dem X3D Turbo Mode 2.0 wird das Potenzial der AMD Ryzen™ 9 9950X3D2-Prozessoren intelligent genutzt. Der X870E AORUS INFINITY NEXT verfügt über eine innovative 3D-gedruckte Metallkühlkomponente sowie eine Quad-OptiMOS-Stromversorgung, die auf hohe thermische Effizienz und dauerhafte Stabilität bei KI- und Hochleistungs-Workloads ausgelegt ist.

Die INFINITY-Serie deckt den gesamten PC-Aufbau ab. Dazu zählt die mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnete AORUS GeForce RTX™ 5090 INFINITY mit exklusiver WINDFORCE Hyperburst-Kühlung. Ebenfalls vorgestellt werden die GeForce RTX™ 5080, RTX™ 5070 Ti und RTX™ 5070 INFINITY-Grafikkarten, die sich durch das STEALTH-Design auszeichnen. Bei diesen Modellen wurde der Stromanschluss nach hinten verlegt, um einen minimalistischen Aufbau und einen optimierten Luftstrom zu ermöglichen.

Vervollständigt wird das Sortiment durch die AORUS K10 INFINITY-Tastatur mit taktilen Magnetschaltern und die AORUS M10 INFINITY-Maus mit optischen Schaltern, die beide in Schwarz und Weiß erhältlich sind. Die K10 INFINITY bietet Spezifikationen für anspruchsvolle Gamer, darunter eine präzise Auslösung von 0,1 mm und eine Polling-Rate von 8.000 Hz. Darüber hinaus ermöglicht ein 3,1-Zoll-Vollfarb-OLED-Touchscreen eine direkte Steuerung im Spiel. Die M10 INFINITY nutzt optische Schalter, eine hautfreundliche Excimer-Beschichtung und eine Basis aus einer Aluminium-Magnesium-Legierung. Abgerundet wird die Produktfamilie durch das AORUS C510 GLASS INFINITY-Gehäuse, das Leistung, Flexibilität und Interaktion mit einem integrierten 16-Zoll-Seitendisplay vereint und so ein immersiveres und flexibleres Setup ermöglicht.

Leistung und Ästhetik für jeden PC-Build

Über die INFINITY-Reihe hinaus setzt die Z890 Plus-Serie mit CQDIMM-Technologie neue Maßstäbe bei der DDR5-Speicherkapazität. Sie ermöglicht volle Leistung bei 256 GB Kapazität in Dual-DIMM-Konfigurationen. Gleichzeitig verwaltet die D5 DUO X BIOS-Tuning-Technologie Timing, Signalsynchronisation und Spannungsverhalten intelligent, ohne Kompromisse zwischen Kapazität und Geschwindigkeit einzugehen. Im Bereich Design wird die AERO WOOD-Serie um Grafikkarten erweitert: Mit der Einführung der AORUS GeForce RTX™ 5080 INFINITY WOOD hält eine stärkere Designorientierung Einzug in High-Performance-Builds. Die Designphilosophie von Project STEALTH erreicht zudem einen neuen Meilenstein mit einem Gaming-B850-mATX-Motherboard mit rückseitigen Anschlüssen, das saubere, kabellose Builds in mehr als 50 Gehäusen von über 20 Herstellern unterstützt. Abgerundet wird das System durch den AORUS ELITE 360 AIO-Kühler, der integrierte Kühlung, Echtzeit-Systemüberwachung und dynamische Beleuchtung kombiniert.

Skalierung der Intelligenz im gesamten KI-Ökosystem

Über PC-Systeme hinaus verwandeln die mit dem Red Dot Award und dem COMPUTEX Best Choice Award ausgezeichnete AORUS RTX™ 5090 AI BOX sowie die AORUS RTX™ 5060 Ti AI BOX Laptops in Systeme für Gaming und KI-Anwendungen, deren Leistung an Desktop-PCs heranreicht. Zugleich dienen sie als Einstieg in den Einsatz von Edge-KI. Aufbauend auf dieser Grundlage ist der neue AI TOP 100 B850 ein lokaler KI-Supercomputer, der speziell für Entwickler, Forscher und Teams im Zeitalter der KI-Agenten entwickelt wurde. Er unterstützt KI-Modelle mit mehr als 200 Milliarden Parametern, die in über 100 Frameworks vorab validiert wurden. Die Plattform ist für den dauerhaften 24/7-Einsatz bei KI-Workloads ausgelegt und verfügt über GeForce RTX™ 5090- oder Radeon™ AI PRO R9700-Grafikkarten. Die Stromversorgung übernimmt das UD1600PM PG5 AI TOP-Netzteil, das für kontinuierliches KI-Computing entwickelt wurde.

Wo Leistung auf Erlebnis trifft

Die Gaming-Monitore der AORUS ELITE-Serie vereinen Tandem-OLED-Technologie der 4. Generation und 5K-Mini-LED-Technologien. Die Serie umfasst 27-Zoll- und 32-Zoll-QHD- sowie UHD-Modelle, darunter den FO32U24GP und den FO27Q54G. Die Produktreihe bietet Bildwiederholraten von bis zu 540 Hz, während ausgewählte 4K-Modelle Dual-Display-Modi für mehr Flexibilität unterstützen. Erweitert wird die Produktpalette durch den FM275K16P, einen 27-Zoll-5K-Multi-Mode-Mini-LED-Gaming-Monitor, der Details auf Retina-Niveau und HDR-Darstellung für eine stärkere Szenentiefe bietet. Die Serie wurde sowohl für immersive Bilddarstellung als auch für kompetitives Gaming entwickelt. Sie integriert den AI Picture Mode, neue taktische Funktionen wie Tactical HUD und Tactical Crosshair sowie das verbesserte AI OLED CARE PRO. Dieses kombiniert ein intelligentes Sensorsystem, automatisierte Pixelpflege der nächsten Generation und eine hocheffiziente Heatpipe-Technologie, um die langfristige Zuverlässigkeit des Panels zu unterstützen.

GIGABYTE entwickelt auch seine KI-Gaming-Laptops weiter, um zugänglichere KI-Erlebnisse auf dem Gerät selbst zu ermöglichen - in dünneren und vielseitigeren Designs. Die Produktpalette reicht vom Flaggschiff AORUS MASTER 16 über den KI-Gaming-PC AERO X16 und den Copilot+ PC bis hin zur tragbaren GIGABYTE GAMING A16 in der Vollleistungsversion. Sie verbessert Gaming, Content-Creation und lokale KI-Workflows durch GiMATE, GIGABYTEs intelligenten KI-Agenten, der unter anderem intelligente Systemoptimierung und immersive RGB Fusion 3.0-Anpassungsmöglichkeiten ermöglicht. In Zusammenarbeit mit NVIDIA integriert GiMATE Creator zudem die NVFP4-Quantisierung, um die Effizienz der lokalen KI-Bildgenerierung zu verbessern. Abhängig von der Systemkonfiguration kann FLUX.2-klein dadurch bis zu 180 % schneller ausgeführt werden.

„Während wir heute das 40-jährige Jubiläum von GIGABYTE feiern, gehen wir noch einen Schritt weiter, ganz im Sinne einer einfachen Idee: INFINITY – Grenzen zu überschreiten, neues Potenzial zu erschließen und die Grenzen des Möglichen bei jedem Produkt, das wir entwickeln, neu zu definieren", sagte Eddie Lin, CEO der GIGABYTE Group.

Weitere Informationen zum vollständigen Produktangebot von GIGABYTE auf der COMPUTEX 2026 finden sich auf der Webseite GIGABYTE EVENT│ENTER INFINITY

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