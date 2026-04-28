WENZHOU, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- A Fox ESS, líder global em soluções de energia renovável, foi classificada como a número 1 entre os fornecedores de armazenamento de energia residencial em todo o mundo em 2025, com base nos embarques em MWh no Residential Energy Storage Market Tracker da S&P Global Energy.

O relatório também coloca a Fox ESS em primeiro lugar na Alemanha e no Reino Unido, destacando o impulso da empresa nos principais mercados e expandindo a presença de distribuição.

Fox ESS ocupa a primeira posição global em armazenamento de energia residencial (PRNewsfoto/Fox ESS)

Em comparação com 2024, a participação de mercado global da Fox ESS aumentou 50% em 2025, reforçando sua posição em um setor de armazenamento residencial em rápido crescimento. A empresa continuou a crescer internacionalmente, com o número global de funcionários dobrando a partir do final de 2024. A partir de abril de 2026, o Fox ESS emprega mais de 5.000 pessoas em todo o mundo e adicionou suporte local por meio de novos escritórios, inclusive em Sydney, na Austrália.

"Estamos entusiasmados com esta conquista notável. Isso reflete nosso compromisso com a inovação e a qualidade dos produtos e em tornar a energia limpa e confiável prática para as famílias no mundo todo", disse Michael Zhu, CEO da Fox ESS. "Continuaremos a ultrapassar os limites para oferecer soluções que ajudem as casas e as empresas a avançar em direção à independência energética."

Notavelmente, a Fox ESS lançou a campanha Champion's Choice globalmente, combinando o apoio de campeões esportivos com o reconhecimento de organizações de prestígio. Com a primeira parada na Austrália, a empresa contratou Ian Thorpe, cinco vezes campeão olímpico em dezembro passado. A campanha ressalta a ambição da Fox ESS de oferecer melhor valor para clientes e parceiros.

A Fox ESS está comprometida em construir confiança de longo prazo com clientes e parceiros. A empresa fornece sistemas de armazenamento de energia confiáveis e de alta qualidade projetados para um desempenho consistente, apoiados por processos rigorosos de controle de qualidade elaborados para ajudar a garantir que cada produto atenda aos mais altos padrões.

A Fox ESS desenvolve soluções que atendem tanto os instaladores quanto os usuários finais. Com o investimento contínuo em P&D, a empresa fica à frente da evolução das necessidades do mercado, ajudando os instaladores a trabalhar com mais eficiência, permitindo que os proprietários avancem para a transição energética e reduzam os custos de eletricidade.

Com uma equipe de mais de 400 especialistas em P&D, a Fox ESS continua refinando seu design de produto para facilitar o transporte, a instalação e o uso diário. O aplicativo com IA FoxCloud também torna o gerenciamento de energia mais intuitivo, permitindo que os usuários monitorem e controlem o consumo de energia doméstica, gerenciem dispositivos inteligentes e rastreiem dados detalhados de geração e uso em uma única plataforma simplificada, proporcionando maior tranquilidade.

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FONTE Fox ESS