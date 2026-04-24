Fox ESS ครองอันดับ 1 ของโลกด้านระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย

News provided by

Fox ESS

24 Apr, 2026, 21:49 CST

เวินโจว, จีน, 24 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Fox ESS ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานหมุนเวียน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลกประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากการจัดส่ง MWh ในรายงาน Residential Energy Storage Market Tracker (การติดตามตลาดระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย) ของ S&P Global Energy

รายงานฉบับนี้ยังจัดให้ Fox ESS อยู่อันดับที่ 1 ในเยอรมนีและสหราชอาณาจักร เป็นการเน้นความก้าวหน้าของบริษัทในตลาดสำคัญต่าง ๆ และการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่าย

Continue Reading
Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage (PRNewsfoto/Fox ESS)
Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage (PRNewsfoto/Fox ESS)

เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของ Fox ESS เพิ่มขึ้น 50% ในปี 2568 ซึ่งตรึงตำแหน่งบริษัทในภาคส่วนการกักเก็บพลังงานในที่พักอาศัยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนพนักงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากสิ้นปี 2567 ส่วนในเดือนเมษายน 2569 Fox ESS มีพนักงานมากกว่า 5,000 คนทั่วโลก และได้เพิ่มการสนับสนุนระดับท้องถิ่นผ่านการตั้งสำนักงานใหม่ รวมถึงในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย

"เราตื่นเต้นอย่างยิ่งกับความสำเร็จอันน่าทึ่งครั้งนี้ ที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำให้พลังงานสะอาดและเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงสำหรับครัวเรือนทั่วโลก" Michael Zhu ซีอีโอของ Fox ESS กล่าว "เราจะเดินหน้าผลักดันขีดจำกัดต่อไปเพื่อส่งมอบโซลูชันที่จะช่วยให้ครัวเรือนและธุรกิจต่าง ๆ ก้าวสู่ความเป็นอิสระด้านพลังงานได้"

เป็นที่น่าสังเกตว่า Fox ESS ได้เปิดตัวแคมเปญ Champion's Choice ทั่วโลก ซึ่งเป็นการผสมผสานการสนับสนุนจากเหล่าแชมป์กีฬาเข้ากับรางวัลจากองค์กรที่มีชื่อเสียง โดยเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียเป็นแห่งแรก เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เซ็นสัญญากับ Ian Thorpe แชมป์โอลิมปิกห้าสมัย แคมเปญนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Fox ESS ในการมอบมูลค่าที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร

Fox ESS มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสร้างความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้าและพันธมิตร บริษัทนำเสนอระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานคงที่ สนับสนุนโดยกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด

Fox ESS พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ติดตั้งและผู้ใช้งาน ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา บริษัทจึงก้าวนำหน้าความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ผู้ติดตั้งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับช่วยให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าไฟฟ้าได้

ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 400 คน Fox ESS ยังคงปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขนส่ง ติดตั้ง และใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น แอป FoxCloud ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้การจัดการพลังงานใช้งานง่ายกว่าเดิม ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานในบ้าน จัดการอุปกรณ์อัจฉริยะ และติดตามข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและการใช้งานโดยละเอียดในแพลตฟอร์มเดียวไม่ยุ่งยาก มอบความอุ่นใจที่มากขึ้น

SOURCE Fox ESS

Also from this source

Fox ESS Menduduki Tempat No. 1 Peringkat Global bagi Storan Tenaga Kediaman

Fox ESS Menduduki Tempat No. 1 Peringkat Global bagi Storan Tenaga Kediaman

Fox ESS, peneraju global dalam penyelesaian tenaga boleh baharu, menduduki tempat No. 1 dalam kalangan penyedia storan tenaga kediaman di seluruh...
Fox ESS Claims No.1 Spot in Australia for Energy Storage Installations

Fox ESS Claims No.1 Spot in Australia for Energy Storage Installations

Recently, Fox ESS, a leading provider of renewable energy solutions, has claimed the top position nationally for installed energy storage capacity in ...
More Releases From This Source

Explore

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Environmental Products & Services

Computer & Electronics

Computer & Electronics

Oil & Energy

Oil & Energy

News Releases in Similar Topics