Fox ESS ครองอันดับ 1 ของโลกด้านระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย
24 Apr, 2026, 21:49 CST
เวินโจว, จีน, 24 เม.ย. 2569 /PRNewswire/ -- Fox ESS ผู้นำระดับโลกด้านโซลูชันพลังงานหมุนเวียน ได้รับการจัดอันดับให้เป็นอันดับ 1 ในกลุ่มผู้ให้บริการระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัยทั่วโลกประจำปี 2568 โดยพิจารณาจากการจัดส่ง MWh ในรายงาน Residential Energy Storage Market Tracker (การติดตามตลาดระบบกักเก็บพลังงานสำหรับที่อยู่อาศัย) ของ S&P Global Energy
รายงานฉบับนี้ยังจัดให้ Fox ESS อยู่อันดับที่ 1 ในเยอรมนีและสหราชอาณาจักร เป็นการเน้นความก้าวหน้าของบริษัทในตลาดสำคัญต่าง ๆ และการขยายเครือข่ายการจัดจำหน่าย
เมื่อเทียบกับปี 2567 ส่วนแบ่งการตลาดทั่วโลกของ Fox ESS เพิ่มขึ้น 50% ในปี 2568 ซึ่งตรึงตำแหน่งบริษัทในภาคส่วนการกักเก็บพลังงานในที่พักอาศัยที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัทได้ขยายธุรกิจไปทั่วโลกอย่างต่อเนื่อง โดยจำนวนพนักงานทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากสิ้นปี 2567 ส่วนในเดือนเมษายน 2569 Fox ESS มีพนักงานมากกว่า 5,000 คนทั่วโลก และได้เพิ่มการสนับสนุนระดับท้องถิ่นผ่านการตั้งสำนักงานใหม่ รวมถึงในซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย
"เราตื่นเต้นอย่างยิ่งกับความสำเร็จอันน่าทึ่งครั้งนี้ ที่สะท้อนให้เห็นความมุ่งมั่นในการสร้างนวัตกรรมและคุณภาพผลิตภัณฑ์ รวมถึงการทำให้พลังงานสะอาดและเชื่อถือได้เป็นสิ่งที่ใช้งานได้จริงสำหรับครัวเรือนทั่วโลก" Michael Zhu ซีอีโอของ Fox ESS กล่าว "เราจะเดินหน้าผลักดันขีดจำกัดต่อไปเพื่อส่งมอบโซลูชันที่จะช่วยให้ครัวเรือนและธุรกิจต่าง ๆ ก้าวสู่ความเป็นอิสระด้านพลังงานได้"
เป็นที่น่าสังเกตว่า Fox ESS ได้เปิดตัวแคมเปญ Champion's Choice ทั่วโลก ซึ่งเป็นการผสมผสานการสนับสนุนจากเหล่าแชมป์กีฬาเข้ากับรางวัลจากองค์กรที่มีชื่อเสียง โดยเริ่มที่ประเทศออสเตรเลียเป็นแห่งแรก เมื่อเดือนธันวาคมที่ผ่านมา บริษัทได้เซ็นสัญญากับ Ian Thorpe แชมป์โอลิมปิกห้าสมัย แคมเปญนี้ตอกย้ำความมุ่งมั่นของ Fox ESS ในการมอบมูลค่าที่ดีกว่าให้แก่ลูกค้าและพันธมิตร
Fox ESS มุ่งมั่นทุ่มเทที่จะสร้างความไว้วางใจระยะยาวกับลูกค้าและพันธมิตร บริษัทนำเสนอระบบกักเก็บพลังงานที่เชื่อถือได้และมีคุณภาพสูง ซึ่งออกแบบมาเพื่อให้มีประสิทธิภาพการทำงานคงที่ สนับสนุนโดยกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด ซึ่งออกแบบมาเพื่อช่วยให้ทุกผลิตภัณฑ์เป็นไปตามมาตรฐานสูงสุด
Fox ESS พัฒนาโซลูชันที่ตอบโจทย์ทั้งผู้ติดตั้งและผู้ใช้งาน ด้วยการลงทุนอย่างต่อเนื่องในการวิจัยและพัฒนา บริษัทจึงก้าวนำหน้าความต้องการของตลาดที่เปลี่ยนแปลงไป ช่วยให้ผู้ติดตั้งทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น พร้อมกับช่วยให้เจ้าของบ้านเปลี่ยนสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดค่าไฟฟ้าได้
ด้วยทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้านการวิจัยและพัฒนามากกว่า 400 คน Fox ESS ยังคงปรับปรุงการออกแบบผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ขนส่ง ติดตั้ง และใช้งานในชีวิตประจำวันได้ง่ายยิ่งขึ้น แอป FoxCloud ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ยังช่วยให้การจัดการพลังงานใช้งานง่ายกว่าเดิม ช่วยให้ผู้ใช้ตรวจสอบและควบคุมการใช้พลังงานในบ้าน จัดการอุปกรณ์อัจฉริยะ และติดตามข้อมูลการผลิตไฟฟ้าและการใช้งานโดยละเอียดในแพลตฟอร์มเดียวไม่ยุ่งยาก มอบความอุ่นใจที่มากขึ้น
