WENZHOU, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, líder mundial en soluciones de energía renovable, ha sido clasificada en el primer puesto entre los proveedores de almacenamiento de energía residencial en todo el mundo en 2025, según los envíos de MWh en el seguimiento del mercado de almacenamiento de energía residencial de S&P Global Energy.

Además, el informe ubica a Fox ESS en el primer puesto en Alemania y Reino Unido y destaca el impulso de la empresa en mercados clave y la expansión de la huella de distribución.

Fox ESS ocupa el primer puesto a nivel mundial en almacenamiento de energía residencial (PRNewsfoto/Fox ESS)

En comparación con 2024, la cuota de mercado mundial de Fox ESS aumentó un 50 % en 2025, lo que refuerza su posición en un sector de almacenamiento residencial en rápido crecimiento. La empresa continuó creciendo a nivel internacional, con una plantilla mundial que se duplicó desde finales de 2024. A partir de abril de 2026, Fox ESS emplea a más de 5.000 personas en todo el mundo y agregó apoyo local mediante nuevas oficinas, incluso en Sídney, Australia.

"Nos complace haber obtenido este importante logro. Es un logro que refleja nuestro compromiso con la innovación y la calidad del producto y con hacer que la energía limpia y confiable sea práctica para los hogares de todo el mundo", declaró Michael Zhu, director ejecutivo de Fox ESS. "Seguiremos ampliando los límites para ofrecer soluciones que ayuden a los hogares y las empresas a avanzar hacia la independencia energética".

En particular, Fox ESS lanzó la campaña Champion's Choice a nivel mundial, que combina el respaldo de campeones deportivos con el reconocimiento de organizaciones de prestigio. En diciembre pasado, la empresa hizo su primera parada en Australia y firmó un acuerdo con Ian Thorpe, cinco veces campeón olímpico. La campaña destaca la ambición de Fox ESS de ofrecer un mejor valor a clientes y socios.

Fox ESS se compromete a generar confianza a largo plazo con clientes y socios. La empresa ofrece sistemas de almacenamiento de energía confiables y de alta calidad construidos para un rendimiento constante, respaldados por rigurosos procesos de control de calidad diseñados para ayudar a garantizar que cada producto cumpla con los más altos estándares.

Fox ESS desarrolla soluciones que sirven tanto a los instaladores como a los usuarios finales. Con una inversión continua en investigación y desarrollo (I + D), la empresa se mantiene a la vanguardia de las necesidades cambiantes del mercado, ayuda a instaladores a trabajar de manera más eficiente a la vez que permite a los propietarios avanzar hacia la transición energética y reducir costos de electricidad.

Con un equipo de más de 400 expertos en I + D, Fox ESS continúa perfeccionando el diseño de sus productos para facilitar su transporte, instalación y uso diario. La aplicación FoxCloud impulsada por IA también hace que la administración de energía sea más intuitiva, lo que permite a los usuarios monitorear y controlar el consumo de energía en el hogar, administrar dispositivos inteligentes y rastrear datos detallados de generación y uso en una sola plataforma simplificada, lo que brinda mayor tranquilidad.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964877/image.jpg

FUENTE Fox ESS