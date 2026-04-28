Fox ESS si posiziona al n. 1 nello stoccaggio energetico residenziale a livello globale

WENZHOU, Cina, 28 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, leader globale nelle soluzioni per le energie rinnovabili, si è posizionata al 1° posto tra i fornitori di sistemi di stoccaggio energetico residenziale a livello globale per il 2025, sulla base delle spedizioni in MWh registrate nel Residential Energy Storage Market Tracker di S&P Global Energy.

Il rapporto posiziona, inoltre, Fox ESS al 1° posto in Germania e nel Regno Unito, mettendo in evidenza la crescita della società nei mercati principali e l'espansione della sua rete distributiva.

Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage

Rispetto al 2024, la quota di mercato a livello globale di Fox ESS ha subito un incremento del 50% nel 2025, consolidando la sua posizione in un settore residenziale in rapida crescita. La società ha continuato ad ampliarsi a livello internazionale, raddoppiando il numero dei dipendenti in tutto il mondo dalla fine del 2024. Ad aprile 2026, Fox ESS impiegava oltre 5.000 persone in tutto il mondo, e ha potenziato il supporto a livello locale con nuove sedi, tra cui una a Sydney, in Australia.

"Siamo entusiasti di questo risultato straordinario. Esso testimonia il nostro impegno per l'innovazione e la qualità dei prodotti, oltre che per rendere l'energia pulita e affidabile una soluzione pratica per le famiglie a livello globale", ha dichiarato Michael Zhu, CEO di Fox ESS. "Proseguiremo nel superare i limiti, in modo da offrire soluzioni che consentano a famiglie e imprese di raggiungere l'indipendenza energetica".

In particolare, Fox ESS ha lanciato a livello globale la campagna Champion's Choice, in cui si uniscono il supporto di campioni sportivi e il riconoscimento da parte di organizzazioni prestigiose. Come prima tappa in Australia, la società ha ingaggiato lo scorso dicembre Ian Thorpe, cinque volte campione olimpico. La campagna mette in evidenza l'obiettivo di Fox ESS teso a offrire un valore maggiore a clienti e partner.

Fox ESS si impegna a creare un rapporto di fiducia a lungo termine con clienti e partner. La società fornisce sistemi di stoccaggio energetico affidabili e di alta qualità, progettati per garantire prestazioni costanti e supportati da rigorosi processi di controllo qualità, concepiti in modo da assicurare che ogni prodotto soddisfi i più elevati standard.

Fox ESS sviluppa soluzioni sia per installatori sia per utenti finali. Grazie ai continui investimenti in ricerca e sviluppo, l'azienda si mantiene al passo con le esigenze in continua evoluzione del mercato, offrendo supporto agli installatori per lavorare in modo più efficiente e consentendo ai proprietari di casa di orientarsi verso la transizione energetica e ridurre i costi dell'elettricità.

Grazie a un team di oltre 400 esperti in ricerca e sviluppo, Fox ESS continua a perfezionare il design dei suoi prodotti per rendere trasporto, installazione e utilizzo quotidiano semplici. L'app FoxCloud, basata sull'IA, rende, inoltre, la gestione energetica più intuitiva, consentendo agli utenti di monitorare e controllare il consumo energetico domestico, gestire i dispositivi intelligenti e tenere traccia di dati accurati su produzione e utilizzo in un'unica piattaforma semplificata, garantendo una maggiore tranquillità.

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