Fox ESS ist weltweit Nr. 1 im Heimspeichermarkt

WENZHOU, China, 28. April 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für erneuerbare Energien, wurde als weltweite Nr. 1 im Heimspeichermarkt ausgezeichnet. Grundlage der Bewertung sind die MWh-Auslieferungen im Jahr 2025 im Residential Energy Storage Market Tracker von S&P Global Energy.

Der Bericht bestätigt zudem die Nr. 1-Position von Fox ESS in Deutschland und dem Vereinigten Königreich und unterstreicht die starke Entwicklung des Unternehmens in zentralen Märkten sowie den kontinuierlichen Ausbau der internationalen Vertriebsaktivitäten.

Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Fox ESS seinen weltweiten Marktanteil im Jahr 2025 um 50 % steigern und damit seine Position in einem dynamisch wachsenden Markt weiter festigen. Parallel dazu hat das Unternehmen seine internationale Expansion konsequent vorangetrieben: Die weltweite Mitarbeiterzahl hat sich seit Ende 2024 verdoppelt. Stand April 2026 beschäftigt Fox ESS mehr als 5.000 Mitarbeitende weltweit und hat seine lokale Präsenz durch neue Standorte weiter gestärkt, unter anderem in Sydney, Australien.

„Wir freuen uns sehr über diesen außergewöhnlichen Erfolg. Er bestätigt unseren Anspruch an Innovation, Qualität und den praktischen Nutzen unserer Lösungen für saubere und zuverlässige Energie in Haushalten weltweit", sagt Michael Zhu, CEO von Fox ESS. „Wir werden auch künftig neue Maßstäbe setzen und Lösungen entwickeln, die Haushalten und Unternehmen den Weg in die Energieunabhängigkeit erleichtern."

Ein besonderer Fokus liegt auf der weltweit gestarteten Champion's Choice-Kampagne von Fox ESS, die die Zusammenarbeit mit internationalen Sport-Champions mit der Anerkennung durch renommierte Organisationen verbindet. Der erste Kampagnenstopp fand in Australien statt, wo das Unternehmen im Dezember vergangenen Jahres den fünffachen Olympiasieger Ian Thorpe als Markenbotschafter gewinnen konnte. Die Kampagne unterstreicht den Anspruch von Fox ESS, Kunden und Partnern weltweit einen spürbaren Mehrwert zu bieten.

Fox ESS verfolgt konsequent das Ziel, langfristiges Vertrauen bei Kunden und Partnern aufzubauen. Das Unternehmen entwickelt zuverlässige, hochwertige Energiespeichersysteme, die auf konstante Leistungsfähigkeit ausgelegt sind und durch strenge Qualitätsprozesse abgesichert werden.

Die Lösungen von Fox ESS sind gezielt auf die Anforderungen von Installateuren und Endkunden abgestimmt. Durch kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung treibt das Unternehmen technologische Innovationen voran, unterstützt Installateure bei effizienteren Abläufen und ermöglicht Hausbesitzern den Weg in die Energieunabhängigkeit sowie die Reduzierung ihrer Energiekosten.

Mit einem Team von mehr als 400 Forschungs- und Entwicklungs-Experten optimiert Fox ESS seine Produkte kontinuierlich im Hinblick auf Transport, Installation und Anwendung im Alltag. Die KI-gestützte FoxCloud-App ermöglicht zudem ein intuitives Energiemanagement: Nutzer können ihren Energieverbrauch überwachen und steuern, smarte Geräte verwalten sowie detaillierte Daten zu Erzeugung und Verbrauch zentral in einer Plattform abrufen – für maximale Transparenz und Kontrolle im Energiemanagement.

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