Fox ESS Menduduki Tempat No. 1 Peringkat Global bagi Storan Tenaga Kediaman

WENZHOU, China, 24 April 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, peneraju global dalam penyelesaian tenaga boleh baharu, menduduki tempat No. 1 dalam kalangan penyedia storan tenaga kediaman di seluruh dunia bagi tahun 2025, berdasarkan penghantaran MWh dalam Residential Energy Storage Market Tracker oleh S&P Global Energy.

Laporan tersebut turut menyenaraikan Fox ESS di tempat No. 1 di Jerman dan United Kingdom (UK), sekali gus menonjolkan momentum syarikat di pasaran utama serta pengembangan jejak pengedarannya.

Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage

Berbanding 2024, bahagian pasaran global Fox ESS meningkat 50% pada 2025, sekali gus memperkukuh kedudukannya dalam sektor storan kediaman yang berkembang pesat. Syarikat terus berkembang di peringkat antarabangsa, dengan jumlah tenaga kerja global meningkat dua kali ganda sejak akhir 2024. Sehingga April 2026, Fox ESS menggaji lebih daripada 5,000 pekerja di seluruh dunia, serta menambah sokongan tempatan melalui pembukaan pejabat baharu, termasuk di Sydney, Australia.

"Kami teruja dengan pencapaian luar biasa ini. Ia mencerminkan komitmen kami terhadap inovasi dan kualiti produk, serta bagi menjadikan tenaga bersih dan boleh dipercayai sesuatu yang praktikal untuk isi rumah seluruh dunia," kata Michael Zhu, Ketua Pegawai Eksekutif Fox ESS. "Kami akan terus menerobos sempadan demi menyampaikan penyelesaian yang dapat membantu rumah dan perniagaan maju ke arah kebebasan tenaga."

Fox ESS terutamanya telah melancarkan kempen Champion's Choice di peringkat global yang menggabungkan sokongan jaguh sukan dengan pengiktirafan daripada organisasi berprestij. Menerusi persinggahan pertama di Australia, syarikat telah menandatangani perjanjian dengan Ian Thorpe, juara Olimpik sebanyak lima kali pada Disember lalu. Kempen ini menekankan cita-cita Fox ESS untuk memberikan nilai yang lebih baik kepada pelanggan dan rakan kongsi.

Fox ESS komited membina kepercayaan jangka panjang bersama pelanggan dan rakan kongsi. Syarikat turut menyediakan sistem storan tenaga yang boleh dipercayai dan berkualiti tinggi yang direkayasa demi prestasi yang konsisten, disokong oleh proses kawalan kualiti ketat yang direka bagi membantu memastikan setiap produk memenuhi piawaian tertinggi.

Fox ESS membangunkan penyelesaian yang memenuhi keperluan pemasang dan juga pengguna akhir. Dengan pelaburan berterusan dalam penyelidikan dan pembangunan (R&D), syarikat kekal mendahului keperluan pasaran yang sentiasa berubah-ubah, membantu pemasang bekerja dengan lebih cekap sambil membolehkan pemilik rumah maju ke arah peralihan tenaga dan mengurangkan kos elektrik.

Dengan pasukan seramai lebih 400 pakar dalam R&D, Fox ESS terus memperhalusi reka bentuk produknya demi pengangkutan, pemasangan dan kegunaan harian yang lebih mudah. Aplikasi FoxCloud diperkasakan AI juga menjadikan pengurusan tenaga lebih intuitif, seterusnya membolehkan pengguna memantau dan mengawal penggunaan tenaga di rumah, mengurus peranti pintar, serta menjejaki data penjanaan dan penggunaan secara terperinci pada satu platform diperkemas, lalu memberikan minda yang lebih tenang.

