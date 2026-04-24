Fox ESS, 전 세계 가정용 에너지 저장 분야 1위 달성

원저우, 중국 2026년 4월 25일 /PRNewswire/ -- 재생 에너지 솔루션의 글로벌 리더인 Fox ESS가 S&P 글로벌 에너지(S&P Global Energy)의 가정용 에너지 저장 시장 추적기(Residential Energy Storage Market Tracker)에서 메가와트시(MWh) 출하량 기준으로 2025년 전 세계 가정용 에너지 저장 공급업체 1위를 차지했다.

이 보고서는 또한 독일과 영국에서 Fox ESS를 1위로 평가하여 핵심 시장에서 회사가 보여주는 모멘텀과 확장되는 유통 입지를 강조했다.

Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage (PRNewsfoto/Fox ESS)

2024년과 비교해 Fox ESS의 글로벌 시장 점유율은 2025년에 50% 상승하면서 빠르게 성장하는 가정용 저장 부문에서 입지를 강화했다. 회사는 국제적으로 규모를 계속 확장해 왔으며, 글로벌 직원 수는 2024년 말 대비 두 배로 증가했다. 2026년 4월 현재 Fox ESS는 전 세계적으로 5000명 이상을 고용하고 있으며, 호주 시드니를 포함한 새로운 사무소를 통해 현지 지원을 추가했다.

Fox ESS의 마이클 주(Michael Zhu) 최고경영자(CEO)는 "이처럼 놀라운 성과를 이뤄서 매우 기쁘다. 이는 혁신과 제품 품질에 대한 우리의 헌신, 그리고 전 세계 가정에 깨끗하고 신뢰할 수 있는 에너지를 실용적으로 제공하겠다는 우리의 의지를 반영한다"면서 "가정과 기업이 에너지 독립을 향해 나아갈 수 있도록 돕는 솔루션을 제공하기 위해 계속해서 경계를 넓혀나갈 것"이라고 말했다.

특히 Fox ESS는 스포츠 챔피언들의 지지와 권위 있는 기관들의 인정을 결합한 챔피언스 초이스(Champion's Choice) 캠페인을 전 세계적으로 시작했다. 호주를 첫 기점으로 선정한 Fox ESS는 지난 12월 올림픽 5관왕인 이안 소프(Ian Thorpe)와 계약을 체결했다. 이 캠페인은 고객과 파트너에게 더 나은 가치를 제공하려는 Fox ESS의 야망을 강조한다.

Fox ESS는 고객 및 파트너와의 장기적인 신뢰 구축에 전념하고 있다. 회사는 모든 제품이 최고 기준을 충족하도록 보장하기 위해 설계된 엄격한 품질 관리 프로세스의 지원을 받아 일관된 성능을 위해 엔지니어링된 신뢰할 수 있는 고품질의 에너지 저장 시스템을 제공한다.

Fox ESS는 설치업체와 최종 사용자 모두에게 도움이 되는 솔루션을 개발한다. 연구개발(R&D)에 대한 지속적인 투자를 통해 회사는 진화하는 시장 요구를 앞서가며 설치업체가 더 효율적으로 작업할 수 있도록 돕는 동시에 주택 소유자가 에너지 전환을 향해 나아가고 전기 요금을 절감할 수 있도록 지원한다.

400명 이상의 R&D 전문가 팀을 보유한 Fox ESS는 더 쉬운 운송, 설치, 일상 사용을 위해 제품 설계를 지속적으로 개선하고 있다. 또한 에너지 관리를 더욱 직관적으로 만들어 주는 AI 기반 FoxCloud 앱을 통해 사용자가 걱정 없이 가정 에너지 소비를 모니터링하고 제어하며, 스마트 기기를 관리하고, 단일 통합 플랫폼에서 상세한 발전 및 사용 데이터를 추적할 수 있다.

SOURCE Fox ESS