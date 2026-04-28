麥田能源榮登全球戶用儲能市占率榜首

麥田能源總經理朱京成表示：「我們為這一亮眼成就倍感振奮。這份成績，印證了我們對技術創新與產品品質的堅守，也踐行著為全球家庭提供清潔、穩定、實用能源方案的初心。我們將持續突破技術邊界，助力世界各地的家庭與企業逐步實現能源獨立。」

值得注意的是，麥田能源已在全球範圍內發起「冠軍的選擇」(Champion's Choice)活動，將體育冠軍的代言與權威機構的認可相結合。活動首站落地澳大利亞，公司於去年12月簽約了奧運游泳冠軍伊恩•索普(Ian Thorpe)。此次活動彰顯了麥田能源為客戶及合作夥伴創造更大價值的願景。

麥田能源致力於跟客戶及合作夥伴建立長期信任。公司依托嚴苛的品控管理體系，交付可靠、高品質的儲能系統，其設計旨在實現穩定的性能表現，確保每一款產品均符合最高標準。

麥田能源開發的解決方案兼顧安裝商和終端用戶的需求。憑借持續的研發投入，公司始終領先於不斷變化的市場需求，既助力安裝服務商提升作業效率，也幫助家庭用戶推進能源轉型、降低用電成本。

麥田能源擁有超過400人的研發團隊，持續優化產品設計，使其更便於運輸、安裝和日常使用。搭載人工智能技術的FoxCloud應用程序也使能源管理更加直觀，用戶可在一站式平台上監控和管理家庭能耗、聯動智能設備、查閱發電與用電明細數據，帶來更安心的體驗。

SOURCE Fox ESS