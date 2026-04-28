Fox ESS se classe au premier rang mondial dans le domaine du stockage d'énergie résidentiel

WENZHOU, Chine, 28 avril 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, un leader mondial des solutions d'énergie renouvelable, a été classé numéro 1 des fournisseurs de stockage d'énergie résidentiel dans le monde pour 2025, sur la base des livraisons de MWh, dans le Residential Energy Storage Market Tracker de S&P Global Energy.

Le rapport place également Fox ESS au premier rang en Allemagne et au Royaume-Uni, soulignant la dynamique de l'entreprise sur des marchés clés et l'expansion de son réseau de distribution.

Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage

Par rapport à 2024, la part de marché mondiale de Fox ESS a augmenté de 50 % en 2025, renforçant ainsi sa position dans un secteur du stockage résidentiel en pleine expansion. L'entreprise a continué à se développer à l'échelle internationale, avec un doublement de ses effectifs mondiaux à partir de la fin de 2024. En avril 2026, Fox ESS emploie plus de 5 000 personnes dans le monde, et a renforcé son soutien local grâce à de nouveaux bureaux, notamment à Sydney, en Australie.

« Nous sommes ravis de cette réussite remarquable. Elle reflète notre engagement en faveur de l'innovation et de la qualité des produits, ainsi que notre volonté de rendre l'énergie propre et fiable accessible aux ménages du monde entier », a déclaré Michael Zhu, PDG de Fox ESS. « Nous continuerons à repousser les limites pour proposer des solutions qui aident les foyers et les entreprises à progresser vers l'indépendance énergétique. »

Fox ESS a notamment lancé la campagne Champion's Choice à l'échelle mondiale, qui associe le soutien de champions sportifs à la reconnaissance d'organisations prestigieuses. En décembre dernier, la société a signé un contrat avec Ian Thorpe, quintuple champion olympique, pour sa première étape en Australie. Cette campagne souligne l'ambition de Fox ESS d'apporter davantage de valeur à ses clients et partenaires.

Fox ESS s'engage à établir une confiance à long terme avec ses clients et partenaires. L'entreprise fournit des systèmes de stockage d'énergie fiables et de haute qualité, mis au point pour des performances constantes et soutenus par des processus de contrôle qualité rigoureux conçus pour garantir que chaque produit répond aux normes les plus strictes.

Fox ESS développe des solutions qui servent à la fois les installateurs et les utilisateurs finaux. Grâce à des investissements continus dans la recherche et le développement, l'entreprise reste à la pointe des besoins du marché, aidant les installateurs à travailler plus efficacement tout en permettant aux propriétaires de s'orienter vers la transition énergétique et de réduire leurs factures d'électricité.

Avec une équipe de plus de 400 experts en R&D, Fox ESS continue d'affiner la conception de ses produits pour en faciliter le transport, l'installation et l'utilisation quotidienne. L'application FoxCloud alimentée par l'IA rend également la gestion de l'énergie plus intuitive, permettant aux utilisateurs de surveiller et de contrôler la consommation d'énergie de la maison, de gérer des appareils intelligents et de suivre les données détaillées de production et d'utilisation dans une plateforme rationalisée unique, offrant ainsi une plus grande tranquillité d'esprit.

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