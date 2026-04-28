Fox ESS ocupa el primer puesto a nivel mundial en almacenamiento de energía residencial

WENZHOU, China, 28 de abril de 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, líder mundial en soluciones de energía renovable, ha sido clasificado como el número 1 entre los proveedores de almacenamiento de energía residencial a nivel mundial para 2025, según los envíos de MWh en el informe Residential Energy Storage Market Tracker de S&P Global Energy.

El informe también sitúa a Fox ESS en el primer puesto en Alemania y el Reino Unido, destacando el dinamismo de la compañía en mercados clave y la expansión de su red de distribución.

Fox ESS Ranks No. 1 Globally in Residential Energy Storage

En comparación con 2024, la cuota de mercado global de Fox ESS aumentó un 50% en 2025, consolidando su posición en un sector de almacenamiento residencial en rápido crecimiento. La compañía ha continuado su expansión internacional, duplicando su plantilla global desde finales de 2024. A abril de 2026, Fox ESS contaba con más de 5.000 empleados en todo el mundo y había ampliado su presencia local mediante nuevas oficinas, incluyendo una en Sídney, Australia.

«Estamos encantados con este extraordinario logro. Refleja nuestro compromiso con la innovación y la calidad de nuestros productos, y con hacer que la energía limpia y fiable sea una realidad para los hogares de todo el mundo», declaró Michael Zhu, consejero delegado de Fox ESS. «Seguiremos superando los límites para ofrecer soluciones que ayuden a hogares y empresas a avanzar hacia la independencia energética».

Cabe destacar que Fox ESS ha lanzado a nivel mundial la campaña Champion's Choice, que combina el respaldo de campeones deportivos con el reconocimiento de prestigiosas organizaciones. En su primera parada en Australia, la compañía firmó el contrato con Ian Thorpe, cinco veces campeón olímpico, el pasado diciembre. Esta campaña subraya la ambición de Fox ESS de ofrecer un mayor valor a sus clientes y socios.

Fox ESS se compromete a generar confianza a largo plazo con clientes y socios. La empresa ofrece sistemas de almacenamiento de energía fiables y de alta calidad, diseñados para un rendimiento constante y respaldados por rigurosos procesos de control de calidad que garantizan que cada producto cumpla con los más altos estándares.

Fox ESS desarrolla soluciones que benefician tanto a instaladores como a usuarios finales. Gracias a la inversión continua en I+D, la empresa se anticipa a las necesidades cambiantes del mercado, ayudando a los instaladores a trabajar de forma más eficiente y permitiendo a los propietarios avanzar hacia la transición energética y reducir sus costes de electricidad.

Con un equipo de más de 400 expertos en I+D, Fox ESS continúa perfeccionando el diseño de sus productos para facilitar su transporte, instalación y uso diario. La aplicación FoxCloud, impulsada por IA, también hace que la gestión energética sea más intuitiva, permitiendo a los usuarios monitorizar y controlar el consumo energético del hogar, gestionar dispositivos inteligentes y realizar un seguimiento de los datos detallados de generación y uso en una única plataforma optimizada, lo que proporciona mayor tranquilidad.

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