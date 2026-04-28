Fox ESS wereldwijd nummer 1 in residentiële energieopslag

WENZHOU, China, 28 april 2026 /PRNewswire/ -- Fox ESS, een wereldwijde leider in oplossingen voor hernieuwbare energie, is in 2025 wereldwijd als nummer 1 gerangschikt onder leveranciers van residentiële energieopslag, op basis van MWh-leveringen volgens de Residential Energy Storage Market Tracker van S&P Global Energy.

Het rapport plaatst Fox ESS ook op nummer 1 in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk, wat de sterke groei van het bedrijf in belangrijke markten en de uitbreiding van zijn distributienetwerk onderstreept.

Ten opzichte van 2024 is het wereldwijde marktaandeel van Fox ESS in 2025 met vijftig percent gestegen, wat zijn positie in een snelgroeiende markt voor residentiële energieopslag verder versterkt. Het bedrijf heeft zijn internationale activiteiten verder uitgebreid, waarbij het wereldwijde personeelsbestand sinds eind 2024 is verdubbeld. In april 2026 heeft Fox ESS wereldwijd meer dan vijfduizend medewerkers in dienst en heeft het lokale ondersteuning uitgebreid via nieuwe kantoren, onder meer in het Australische Sydney.

"We zijn bijzonder verheugd over deze opmerkelijke prestatie. Dit onderstreept onze inzet voor innovatie en productkwaliteit, en om schone, betrouwbare energie praktisch toepasbaar te maken voor huishoudens over de hele wereld", aldus Michael Zhu, CEO van Fox ESS. "We blijven grenzen verleggen om oplossingen te leveren die huishoudens en bedrijven helpen richting energieonafhankelijkheid te gaan."

Opmerkelijk is dat Fox ESS wereldwijd de campagne Champion's Choice heeft gelanceerd, waarbij de steun van sportkampioenen wordt gecombineerd met erkenning door prestigieuze organisaties. Met Australië als eerste halte tekende het bedrijf afgelopen december een overeenkomst met Ian Thorpe, vijfvoudig olympisch kampioen. De campagne onderstreept de ambitie van Fox ESS om meer waarde te bieden aan klanten en partners.

Fox ESS zet zich in voor het opbouwen van langdurig vertrouwen met klanten en partners. Het bedrijf levert betrouwbare, hoogwaardige energieopslagsystemen die zijn ontworpen voor consistente prestaties, ondersteund door strikte kwaliteitscontroleprocessen die ervoor zorgen dat elk product aan de hoogste normen voldoet.

Fox ESS ontwikkelt oplossingen die zowel installateurs als eindgebruikers ondersteunen. Dankzij voortdurende investeringen in R&D blijft het bedrijf inspelen op veranderende marktbehoeften, waardoor installateurs efficiënter kunnen werken en huiseigenaren de energietransitie kunnen omarmen en hun elektriciteitskosten kunnen verlagen.

Met een team van meer dan vierhonderd R&D-experts blijft Fox ESS zijn productontwerp verfijnen om transport, installatie en dagelijks gebruik te vereenvoudigen. De AI-gestuurde FoxCloud-app maakt energiebeheer bovendien intuïtiever, waardoor gebruikers het energieverbruik in huis kunnen volgen en beheren, slimme apparaten kunnen aansturen en gedetailleerde gegevens over opwekking en verbruik kunnen volgen binnen één gestroomlijnd platform, met als gevolg extra gemoedsrust.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2964505/image.jpg