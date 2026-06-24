FRONTERA E KUPARI ANUNCIAM INÍCIO DO PROCESSO ESTRATÉGICO DE VENDA DO COMPLEXO DE MINA DE COBRE DE PIEDRAS VERDES EM SONORA, MÉXICO

CIDADE DO MÉXICO, 24 de junho de 2026 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV e a Kupari Investments Ltd. ("Kupari"), coletivamente as "Empresas", anunciaram hoje que a Frontera Copper Corporation ("Frontera") e a Kupari Metals A.G., uma subsidiária integral da Kupari, iniciaram um processo estratégico de venda para o complexo mineiro de Piedras Verdes. Qualquer menção ao complexo da mina de Piedras Verdes refere-se a 100% do patrimônio da Frontera e da Kupari Metals. As Sociedades contrataram a BMO Capital Markets como consultora financeira e a Blake, Cassels & Graydon LLP como consultora jurídica em relação ao processo.

Piedras Verdes é uma mina de cobre produtora localizada no estado estável e favorável à mineração de Sonora, no México, com acesso próximo a infraestrutura de apoio e uma força de trabalho qualificada. Como resultado da escassez de oferta de cobre devido à forte demanda contínua de cobre, às tendências seculares de eletrificação e aos longos processos de desenvolvimento, a administração acredita que uma venda hoje tem o potencial de gerar receitas significativas, enquanto os adquirentes podem se beneficiar de oportunidades imediatas de produção e expansão comercial.

A BMO Capital Markets começou a conversar com vários possíveis adquirentes e as Empresas abrirão uma sala de dados com informações confidenciais para potenciais adquirentes que tenham celebrado acordos de confidencialidade satisfatórios.

Sobre a Frontera Copper Corporation

A Frontera Copper Corporation é uma empresa de mineração de cobre que extrai e processa minérios de sulfeto e óxido, produz cátodo de cobre de Grau "A" da London Metals Exchange e vende principalmente minério de hipogênio para a Kupari Metals.

Sobre a Kupari Metals

A Kupari Metals é uma empresa de pedágio de metais básicos que processa material contendo cobre em concentrados de cobre para venda. A Kupari Metals processa minério de sulfeto de hipogênio da operação de Piedras Verdes.

Consultores e Advogados

As Sociedades contrataram a BMO Capital Markets como consultora financeira e a Blake, Cassels & Graydon LLP como consultora jurídica em relação ao processo.

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FONTE Frontera Copper Corporation