FRONTERA VÀ KUPARI CÔNG BỐ KHỞI ĐỘNG QUY TRÌNH BÁN CHIẾN LƯỢC ĐỐI VỚI KHU PHỨC HỢP MỎ ĐỒNG PIEDRAS VERDES DO HAI BÊN ĐỒNG SỞ HỮU TẠI SONORA, MEXICO

THÀNH PHỐ MEXICO, ngày 24 tháng 6 năm 2026 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV và Kupari Investments Ltd. ("Kupari"), gọi chung là "Hai Công Ty", hôm nay công bố rằng Frontera Copper Corporation ("Frontera") và Kupari Metals A.G., công ty con do Kupari sở hữu hoàn toàn, đã khởi động quy trình bán chiến lược đối với khu phức hợp mỏ Piedras Verdes. Mọi đề cập đến khu phức hợp mỏ Piedras Verdes đều được hiểu là đề cập đến 100% vốn chủ sở hữu của cả Frontera và Kupari Metals. Hai Công Ty này đã thuê BMO Capital Markets làm đơn vị tư vấn tài chính và Blake, Cassels & Graydon LLP làm đơn vị tư vấn pháp lý liên quan đến quá trình này.

Piedras Verdes là một mỏ đồng đang hoạt động nằm tại tiểu bang Sonora, Mexico - một khu vực ổn định và thân thiện với ngành khai khoáng - với khả năng tiếp cận gần với cơ sở hạ tầng hỗ trợ và nguồn lao động lành nghề. Do tình trạng thiếu hụt nguồn cung đồng trong bối cảnh nhu cầu đồng tiếp tục ở mức cao, xu hướng điện khí hóa mang tính dài hạn và quy trình phát triển các dự án kéo dài, ban lãnh đạo cho rằng việc bán tài sản vào thời điểm hiện tại có tiềm năng mang lại nguồn thu đáng kể, đồng thời bên mua có thể hưởng lợi từ hoạt động sản xuất thương mại ngay lập tức cũng như các cơ hội mở rộng.

BMO Capital Markets đã bắt đầu làm việc với một số bên mua tiềm năng, và Hai Công Ty sẽ mở một phòng dữ liệu chứa thông tin mật cho các bên mua tiềm năng đã ký kết các thỏa thuận bảo mật đạt yêu cầu.

Giới Thiệu về Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation là một công ty khai thác đồng chuyên khai thác và chế biến quặng sulfua và quặng oxit, sản xuất tấm đồng catot loại "A" theo tiêu chuẩn của Sàn Giao Dịch Kim Loại London và chủ yếu bán quặng hypogene cho Kupari Metals.

Giới Thiệu về Kupari Metals

Kupari Metals là một công ty gia công thuê kim loại cơ bản chuyên chế biến nguyên liệu chứa đồng thành tinh quặng đồng để bán. Kupari Metals chế biến quặng sulfua hypogene được khai thác từ khu mỏ Piedras Verdes.

Đơn Vị Tư Vấn và Cố Vấn

Hai Công Ty này đã thuê BMO Capital Markets làm đơn vị tư vấn tài chính và Blake, Cassels & Graydon LLP làm đơn vị tư vấn pháp lý liên quan đến quá trình này.

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