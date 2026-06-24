FRONTERA Y KUPARI ANUNCIAN EL INICIO DEL PROCESO DE VENTA ESTRATÉGICA DEL COMPLEJO MINERO DE COBRE DE PROPIEDAD CONJUNTA PIEDRAS VERDES EN SONORA, MÉXICO

CIUDAD DE MÉXICO, 23 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV y Kupari Investments Ltd. ("Kupari"), colectivamente las "Compañías", anunciaron hoy que Frontera Copper Corporation ("Frontera"), y Kupari Metals A.G., subsidiaria de propiedad total de Kupari, han comenzado un proceso de venta estratégica para el complejo minero de Piedras Verdes. Cualquier mención del complejo minero Piedras Verdes se refiere al 100 % del capital tanto en Frontera como en Kupari Metals. Las Compañías han contratado a BMO Capital Markets como asesor financiero y a Blake, Cassels & Graydon LLP como asesor legal en relación con el proceso.

Piedras Verdes es una mina productora de cobre ubicada en el estado estable y amigable con la minería de Sonora, México, con acceso cercano a infraestructura de apoyo y una mano de obra calificada. Como resultado de la escasez de suministro de cobre debido a la fuerte demanda continua de cobre, las tendencias seculares de electrificación y los largos procesos de desarrollo, la gerencia cree que una venta hoy tiene el potencial de generar ingresos significativos, mientras que los adquirentes pueden beneficiarse de la producción comercial inmediata y las oportunidades de expansión.

BMO Capital Markets ha comenzado a hablar con varios posibles adquirentes y las Compañías abrirán una sala de datos con información confidencial para posibles adquirentes que hayan celebrado acuerdos de confidencialidad satisfactorios.

Acerca de Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation es una empresa minera de cobre que extrae y procesa minerales de sulfuro y óxido, produce cátodo de cobre de grado "A" de la Bolsa de Metales de Londres y vende principalmente mineral hipogénico a Kupari Metals.

Acerca de Kupari Metals

Kupari Metals es una empresa de peaje de metales básicos que procesa material que contiene cobre en concentrados de cobre para la venta. Kupari Metals procesa mineral de sulfuro hipogénico de la operación Piedras Verdes.

Asesores y consejeros

Las Compañías han contratado a BMO Capital Markets como asesor financiero y a Blake, Cassels & Graydon LLP como asesor legal en relación con el proceso.

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FUENTE Frontera Copper Corporation