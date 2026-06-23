FRONTERA ET KUPARI ANNONCENT LE LANCEMENT D'UN PROCESSUS DE VENTE STRATÉGIQUE DU COMPLEXE MINIER DE CUIVRE DE PIEDRAS VERDES, SITUÉ DANS L'ÉTAT DE SONORA, AU MEXIQUE, ET DONT ELLES SONT COPROPRIÉTAIRES

MEXICO, 24 juin 2026 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV et Kupari Investments Ltd. (« Kupari »), désignées collectivement sous le nom de « Sociétés », ont annoncé aujourd'hui que Frontera Copper Corporation (« Frontera ») et Kupari Metals A.G., filiale à 100 % de Kupari, ont lancé un processus de vente stratégique concernant le complexe minier de Piedras Verdes. Toute référence au complexe minier de Piedras Verdes désigne la totalité du capital de Frontera et de Kupari Metals. Les sociétés ont retenu les services de BMO Capital Markets en tant que conseiller financier et de Blake, Cassels & Graydon LLP en tant que conseiller juridique dans le cadre de cette opération.

Piedras Verdes est une mine de cuivre en exploitation située dans l'État de Sonora, au Mexique, une région stable et favorable à l'exploitation minière, qui bénéficie à proximité d'infrastructures adaptées et d'une main-d'œuvre qualifiée. Compte tenu des pénuries d'approvisionnement en cuivre liées à une demande toujours forte, aux tendances structurelles en matière d'électrification et à la longueur des processus de développement, la direction estime qu'une cession à l'heure actuelle pourrait générer des recettes importantes, tandis que les acquéreurs pourraient bénéficier d'une production commerciale immédiate et d'opportunités d'expansion.

BMO Capital Markets a entamé des discussions avec plusieurs acquéreurs potentiels et les sociétés mettront à la disposition des acquéreurs potentiels ayant signé des accords de confidentialité satisfaisants une « data room » contenant des informations confidentielles.

À propos de Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation est une société minière spécialisée dans l'exploitation du cuivre qui extrait et traite des minerais sulfurés et oxydés, produit des cathodes de cuivre de catégorie « A » conformes aux normes du London Metals Exchange (LME) et vend principalement du minerai hypogène à Kupari Metals.

À propos de Kupari Metals

Kupari Metals est une entreprise spécialisée dans la transformation à façon de métaux de base, qui transforme des matières cuprifères en concentrés de cuivre destinés à la vente. Kupari Metals traite le minerai de sulfure hypogène provenant du site de Piedras Verdes.

Conseillers et avocats-conseils

Les sociétés ont mandaté BMO Capital Markets en tant que conseiller financier et Blake, Cassels & Graydon LLP en tant que conseiller juridique dans le cadre de cette opération.

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