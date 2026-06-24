FRONTERA И KUPARI ОБЪЯВЛЯЮТ О НАЧАЛЕ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ПРОДАЖИ СОВМЕСТНОГО КОМПЛЕКСА МЕДНЫХ РУДНИКОВ PIEDRAS VERDES В СОНОРЕ, МЕКСИКА
News provided byFrontera Copper Corporation
Jun 24, 2026, 14:36 ET
МЕХИКО, 24 июня 2026 г. /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV и Kupari Investments Ltd. («Kupari»), совместно именуемые «Компании», объявили сегодня, что Frontera Copper Corporation («Frontera») и Kupari Metals A.G., стопроцентная дочерняя компания Kupari, начали стратегический процесс продажи комплекса рудников Piedras Verdes. Любое упоминание комплекса рудников Piedras Verdes относится к 100% акций как Frontera, так и Kupari Metals. Компании сохранили BMO Capital Markets в качестве финансового консультанта и Blake, Cassels & Graydon LLP в качестве юридического консультанта в связи с этим процессом.
Piedras Verdes — это медный рудник, расположенный в стабильном и благоприятном для добычи штате Сонора, Мексика, с близлежащей инфраструктурой и квалифицированной рабочей силой. В результате дефицита предложения меди из-за продолжающегося сильного спроса на медь, вековых тенденций электрификации и длительных процессов развития, руководство считает, что продажа сегодня имеет потенциал для получения значительных доходов, в то время как покупатели могут извлечь выгоду из немедленного коммерческого производства и возможностей расширения.
BMO Capital Markets начала переговоры с рядом потенциальных приобретателей, и Компании откроют комнату данных с конфиденциальной информацией для потенциальных приобретателей, которые заключили удовлетворительные соглашения о конфиденциальности.
О компании Frontera Copper Corporation
Frontera Copper Corporation — медедобывающая компания, которая добывает и перерабатывает сульфидные и оксидные руды, производит медный катод марки «А» Лондонской биржи металлов и продает в основном гипогеновую руду Kupari Metals.
О компании Kupari Metals
Kupari Metals — это толлинговая компания по производству цветных металлов, которая перерабатывает медьсодержащий материал в медные концентраты для продажи. Kupari Metals перерабатывает гипогенную сульфидную руду с месторождения Piedras Verdes.
Консультанты и советники
Компании привлекли BMO Capital Markets в качестве финансового консультанта и Blake, Cassels & Graydon LLP в качестве юридического консультанта в связи с этим процессом.
За дополнительной информацией обращайтесь:
BMO Capital Markets
Электронная почта: [email protected]
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