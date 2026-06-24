شركتا FRONTERA وKUPARI تعلنان بدء عملية بيع إستراتيجية لمجمع منجم بيدراس فيرديس للنحاس المملوك بشكل مشترك في سونورا بالمكسيك

مكسيكو سيتي، 24 يونيو 2026 /PRNewswire/ -- أعلنت كل من Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV وKupari Investments Ltd. ("Kupari")، ويُشار إليهما معا باسم "الشركتين"، اليوم أن شركة Frontera Copper Corporation ("Frontera") وشركة Kupari Metals A.G.، التابعة والمملوكة بالكامل لشركة Kupari، قد بدأتا عملية بيع إستراتيجية لمجمع منجم بيدراس فيرديس. يشير أي ذكر لمجمع منجم بيدراس فيرديس إلى 100% من حقوق الملكية في كلٍّ من Frontera وKupari Metals. استعانت الشركتان بـ BMO Capital Markets كمستشار مالي، وBlake, Cassels & Graydon LLP كمستشار قانوني فيما يتعلق بهذه العملية.

بيدراس فيرديس هو منجم نحاس قائم ومُنتِج يقع في ولاية سونورا بالمكسيك، المعروفة باستقرارها ودعمها لقطاع التعدين، كما يتمتع بقربه من بنية تحتية داعمة وتوافر كوادر عاملة ماهرة. في ظل النقص في إمدادات النحاس نتيجة استمرار قوة الطلب عليه، واتجاهات التحول الكهربائي طويلة الأمد، وطول فترات تطوير المشاريع التعدينية، ترى الإدارة أن تنفيذ عملية البيع في الوقت الحالي قد يحقق عوائد كبيرة، في حين يمكن للمستحوذين الاستفادة من الإنتاج التجاري الفوري وفرص التوسع المستقبلية.

بدأت BMO Capital Markets بالفعل التواصل مع عدد من الجهات المحتملة للاستحواذ، كما ستقوم الشركتان بفتح غرفة بيانات تتضمن معلومات سرية للمستحوذين المحتملين الذين يوقعون اتفاقيات سرية مناسبة.

نبذة عن شركة Frontera Copper Corporation

شركة Frontera Copper Corporation هي شركة تعدين نحاس تقوم باستخراج ومعالجة خامات الكبريتيد والأكسيد، وتنتج كاثودات نحاس من الدرجة "A" وفق تصنيف بورصة لندن للمعادن، كما تبيع بشكل أساسي الخامات عميقة التكوين (Hypogene Ore) إلى شركة Kupari Metals.

نبذة عن شركة Kupari Metals

شركة Kupari Metals هي شركة متخصصة في معالجة المعادن الأساسية بنظام المعالجة للغير، حيث تقوم بمعالجة المواد المحتوية على النحاس وتحويلها إلى مركزات نحاس مخصصة للبيع. تتولى Kupari Metals معالجة خامات الكبريتيد العميقة التكوين (Hypogene Sulfide Ore) القادمة من عمليات منجم بيدراس فيرديس.

المستشارون والاستشاريون

قامت الشركتان بتعيين BMO Capital Markets مستشارًا ماليًا، وBlake, Cassels & Graydon LLP مستشارًا قانونيًا فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بالصفقة.

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