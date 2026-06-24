FRONTERA DAN KUPARI UMUMKAN AWAL PROSES PENJUALAN STRATEGIS UNTUK PIEDRAS VERDES COPPER MINE COMPLEX MILIK BERSAMA DI SONORA, MEKSIKO

MEXICO CITY, 25 Juni 2026 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV dan Kupari Investments Ltd. ("Kupari"), bersama-sama disebut sebagai "Perusahaan", hari ini mengumumkan bahwa Frontera Copper Corporation ("Frontera") dan Kupari Metals A.G., yakni anak perusahaan yang sepenuhnya dimiliki oleh Kupari, telah memulai proses penjualan strategis untuk kompleks tambang Piedras Verdes. Setiap penyebutan mengenai kompleks tambang Piedras Verdes merujuk pada 100% kepemilikan saham di Frontera dan Kupari Metals. Kedua Perusahaan telah menunjuk BMO Capital Markets sebagai penasihat keuangan dan Blake, Cassels & Graydon LLP sebagai penasihat hukum terkait proses tersebut.

Piedras Verdes adalah tambang tembaga yang saat ini beroperasi di negara bagian Sonora yang stabil dan ramah tambang di Meksiko, dengan infrastruktur pendukung dan tenaga kerja ahli di wilayah sekitarnya. Akibat kekurangan pasokan tembaga karena permintaan tembaga yang tetap kuat, tren elektrifikasi jangka panjang, dan proses pengembangan yang lama, manajemen percaya bahwa penjualan saat ini berpotensi menghasilkan pendapatan signifikan, sedangkan pembeli dapat memperoleh keuntungan dari produksi komersial yang berjalan dan peluang ekspansi.

BMO Capital Markets telah mulai melakukan pembicaraan dengan sejumlah calon pembeli, dan kedua Perusahaan akan membuka ruang data berisi informasi rahasia bagi calon pembeli yang telah menandatangani perjanjian kerahasiaan yang memadai.

Tentang Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation adalah perusahaan pertambangan tembaga yang mengekstraksi dan mengolah bijih sulfida dan bijih oksida, memproduksi katoda tembaga Kelas "A" London Metals Exchange, dan terutama menjual bijih hipogen kepada Kupari Metals.

Tentang Kupari Metals

Kupari Metals adalah perusahaan jasa pengolahan logam dasar yang memroses bahan yang mengandung tembaga menjadi konsentrat tembaga untuk dijual. Kupari Metals mengolah bijih sulfida hipogen dari tambang Piedras Verdes.

Penasihat dan Konsultan

Kedua Perusahaan telah menunjuk BMO Capital Markets sebagai penasihat keuangan dan Blake, Cassels & Graydon LLP sebagai penasihat hukum terkait proses tersebut.

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