Společnosti Frontera a Kupari zahajují prodej komplexu měděných dolů Piedras Verdes v Sonoře v Mexiku

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Frontera Copper Corporation

Jun 24, 2026, 10:20 ET

MEXICO CITY, 24. června 2026 /PRNewswire/ -- Společnosti Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV a Kupari Investments Ltd. („Kupari"), společně dále jen „společnosti", dnes oznámily, že společnost Frontera Copper Corporation („Frontera") a společnost Kupari Metals A.G., stoprocentní dceřiná společnost společnosti Kupari, zahájily strategický proces prodeje důlního komplexu Piedras Verdes. Jakákoli zmínka o důlním komplexu Piedras Verdes se vztahuje na 100 % podílu jak ve společnosti Frontera, tak ve společnosti Kupari Metals. Společnosti si v souvislosti s tímto procesem najaly společnost BMO Capital Markets jako finančního poradce a společnost Blake, Cassels & Graydon LLP jako právního poradce.

Piedras Verdes je těžební měděný důl nacházející se ve stabilním a těžbě příznivém mexickém státě Sonora, v blízkosti podpůrné infrastruktury a kvalifikované pracovní síly. V důsledku nedostatku dodávek mědi způsobeného přetrvávající silnou poptávkou po mědi, dlouhodobými trendy v oblasti elektrifikace a zdlouhavými procesy rozvoje se vedení domnívá, že dnešní prodej má potenciál přinést významné výnosy, zatímco nabyvatelé mohou těžit z okamžité komerční těžby a příležitostí k expanzi.

Společnost BMO Capital Markets zahájila jednání s řadou potenciálních nabyvatelů a společnosti zpřístupní datovou místnost s důvěrnými informacemi těm potenciálním nabyvatelům, kteří uzavřeli uspokojivé dohody o mlčenlivosti.

O společnosti Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation je společnost zabývající se těžbou mědi, která těží a zpracovává sulfidové a oxidové rudy, vyrábí měděné katody třídy „A" podle standardů Londýnské burzy kovů (LME) a prodává především hypogenní rudu společnosti Kupari Metals.

O společnosti Kupari Metals

Kupari Metals je společnost zabývající se zpracováním základních kovů na zakázku, která zpracovává měďonosný materiál na měděné koncentráty určené k prodeji. Kupari Metals zpracovává hypogenní sulfidovou rudu z dolu Piedras Verdes.

Poradci a právní zástupci

Společnosti si v souvislosti s tímto procesem najaly společnost BMO Capital Markets jako finančního poradce a společnost Blake, Cassels & Graydon LLP jako právního poradce.

Pro další informace se prosím obraťte na:
BMO Capital Markets
E-mail: [email protected]

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