Frontera i Kupari ogłaszają rozpoczęcie strategicznego procesu sprzedaży wspólnie posiadanego kompleksu kopalni miedzi Piedras Verdes w stanie Sonora w Meksyku

MEKSYK, 24 czerwca 2026 r. /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV oraz Kupari Investments Ltd. („Kupari"), łącznie zwane „Spółkami", ogłosiły dziś, że Frontera Copper Corporation („Frontera") oraz Kupari Metals A.G., spółka zależna w całości należąca do Kupari, rozpoczęły strategiczny proces sprzedaży kompleksu kopalni Piedras Verdes. Wszelkie odniesienia do kompleksu kopalni Piedras Verdes oznaczają 100% udziałów kapitałowych zarówno we Frontera, jak i w Kupari Metals. W związku z tym procesem Spółki zatrudniły BMO Capital Markets jako doradcę finansowego oraz Blake, Cassels & Graydon LLP jako doradcę prawnego.

Piedras Verdes to działająca kopalnia miedzi położona w stabilnym i przyjaznym górnictwu stanie Sonora w Meksyku, z dostępem do pobliskiej infrastruktury wspierającej działalność oraz wykwalifikowanej siły roboczej. W związku z niedoborami podaży miedzi wynikającymi z utrzymującego się silnego popytu na ten surowiec, długoterminowych trendów elektryfikacyjnych oraz długotrwałych procesów rozwoju projektów, kierownictwo uważa, że sprzedaż w obecnych warunkach może przynieść znaczące wpływy. Jednocześnie nabywcy mogą skorzystać z natychmiastowej produkcji komercyjnej oraz możliwości dalszej rozbudowy.

BMO Capital Markets rozpoczęło rozmowy z szeregiem potencjalnych nabywców, a Spółki udostępnią potencjalnym nabywcom, którzy zawrą odpowiednie umowy o zachowaniu poufności, pokój danych z informacjami poufnymi.

Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation jest spółką górniczą zajmującą się wydobyciem i przetwarzaniem rud siarczkowych i tlenkowych miedzi. Spółka produkuje katody miedziane klasy „A" zgodne ze standardem London Metals Exchange oraz sprzedaje przede wszystkim rudę pierwotną spółce Kupari Metals.

Kupari Metals

Kupari Metals jest spółką zajmującą się przerobem usługowym metali nieszlachetnych, która przetwarza materiały zawierające miedź na koncentraty miedzi przeznaczone do sprzedaży. Kupari Metals przetwarza pierwotną rudę siarczkową z zakładu Piedras Verdes.

Doradcy i obsługa prawna

W związku z bieżącym procesem Spółki zatrudniły BMO Capital Markets jako doradcę finansowego oraz Blake, Cassels & Graydon LLP jako doradcę prawnego.

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