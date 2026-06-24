FRONTERA 和 KUPARI 宣佈，已就雙方共同持有的墨西哥索諾拉州 PIEDRAS VERDES 銅礦綜合體，展開策略出售程序

墨西哥城2026年6月25日 /美通社/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV 及 Kupari Investments Ltd.（「Kupari」）統稱為「該等公司」，今天公佈，Frontera Copper Corporation（「Frontera」）與 Kupari 的全資附屬公司 Kupari Metals A.G.，已就 Piedras Verdes 礦區綜合體展開策略出售流程。 凡提及 Piedras Verdes 礦區綜合體，即指 Frontera 與 Kupari Metals 的 100% 股權。 該等公司已就上述程序，聘請 BMO Capital Markets 擔任財務顧問，並由 Blake, Cassels & Graydon LLP 出任法律顧問。

Piedras Verdes 是一座在產銅礦，坐落於墨西哥索諾拉州，該州環境穩定、適宜礦業營運，周邊具備完善的配套基建及技術熟練的勞動力。 鑑於銅需求持續熾熱、電氣化大勢所趨，加上開發過程曠日持久，導致銅供應緊絀，管理層認為現時出售具備可觀收益潛力，而收購方亦能立即享有商業生產及拓展的契機。

BMO Capital Markets 已開始與多位潛在買家接洽，該等公司會向已簽署滿意保密協議的潛在買家，開放存放機密資料的數據室。

關於 Frontera Copper Corporation

Frontera Copper Corporation 是銅礦開採公司，從事硫化礦及氧化礦的開採與加工，生產倫敦金屬交易所 (London Metals Exchange) A 級銅陰極，並主要將原生礦石售予 Kupari Metals。

關於 Kupari Metals

Kupari Metals 則是基本金屬加工公司，負責將含銅物料處理成銅精礦對外銷售。 Kupari Metals 負責加工 Piedras Verdes 業務產出的原生硫化礦。

顧問及法律代表

該等公司已就上述程序，聘用 BMO Capital Markets 擔任財務顧問，並由 Blake, Cassels & Graydon LLP 出任法律顧問。

如欲了解更多資訊，請聯絡：

BMO Capital Markets

電郵： [email protected]

SOURCE Frontera Copper Corporation