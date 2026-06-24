SPOLOČNOSTI FRONTERA A KUPARI OZNAMUJÚ ZAČIATOK STRATEGICKÉHO PROCESU PREDAJA KOMPLEXU V SPOLOČNOM VLASTNÍCTVE - MEDENEJ BANE PIEDRAS VERDES V MEXICKEJ SONORE

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Frontera Copper Corporation

Jun 24, 2026, 15:18 ET

MEXIKO, 24. júna 2026 /PRNewswire/ -- Frontera Copper Corporation, S.A.P.I. de CV a Kupari Investments Ltd. (ďalej len „Kupari"), spoločne „spoločnosti", dnes oznámili, že Frontera Copper Corporation (ďalej len „Frontera") a Kupari Metals A.G., stopercentná dcérska spoločnosť Kupari, začali proces strategického predaja banského komplexu Piedras Verdes. Akákoľvek zmienka o banskom komplexe Piedras Verdes sa vzťahuje na 100 % podiel v spoločnostiach Frontera aj Kupari Metals. Spoločnosti si v súvislosti s týmto procesom najali spoločnosť BMO Capital Markets ako finančného poradcu a spoločnosť Blake, Cassels & Graydon LLP ako právneho poradcu.

Piedras Verdes je medená baňa nachádzajúca sa v stabilnom a pre ťažbu priaznivom štáte Sonora v Mexiku s blízkym prístupom k podpornej infraštruktúre a kvalifikovanej pracovnej sile. V dôsledku nedostatku medi spôsobenému pretrvávajúcim silným dopytom po medi, dlhodobým trendom elektrifikácie a zdĺhavým procesom rozvoja sa vedenie domnieva, že predaj dnes má potenciál generovať značné výnosy, zatiaľ čo kupujúci môžu profitovať z okamžitej komerčnej výroby a príležitostí na expanziu.

Spoločnosť BMO Capital Markets začala rokovať s niekoľkými potenciálnymi kupujúcimi a spoločnosti otvoria dátovú miestnosť s dôvernými informáciami pre potenciálnych kupujúcich, ktorí uzavreli vyhovujúce dohody o mlčanlivosti.

O spoločnosti Frontera Copper Corporation

Spoločnosť Frontera Copper Corporation je ťažobná spoločnosť zameraná na ťažbu medi, ktorá ťaží a spracováva sulfidové a oxidové rudy, vyrába medenú katódu triedy „A" registrovanú na Londýnskej burze kovov a predáva predovšetkým hypogénnu rudu spoločnosti Kupari Metals.

O spoločnosti Kupari Metals

Kupari Metals je spoločnosť zaoberajúca sa spracovaním základných kovov, ktorá spracováva materiál s obsahom medi na medené koncentráty na predaj. Spoločnosť Kupari Metals spracováva hypogénnu sulfidovú rudu z ložiska Piedras Verdes.

Poradcovia a právni zástupcovia

Spoločnosti si v súvislosti s týmto procesom najali spoločnosť BMO Capital Markets ako finančného poradcu a spoločnosť Blake, Cassels & Graydon LLP ako právneho poradcu.

Pre ďalšie informácie sa obráťte na:
BMO Capital Markets
E-mail: [email protected]

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