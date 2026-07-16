GAC สนับสนุนยานพาหนะอย่างเป็นทางการแก่สำนักข่าวซินหัว ร่วมขับเคลื่อนภารกิจรายงานข่าวฟุตบอลโลกในเม็กซิโก

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GAC

16 Jul, 2026, 22:17 CST

เม็กซิโกซิตี, 16 กรกฎาคม 2569 /PRNewswire/ -- แฟนบอลหลายร้อยล้านคนทั่วโลกต่างกำลังติดตามความเคลื่อนไหวของมหกรรมการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ซึ่งจัดขึ้นที่สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโกอย่างใกล้ชิด โดยในเม็กซิโกนั้น กระแสฟุตบอลคึกคักไปทั่วทุกหนแห่ง ตั้งแต่ท้องถนนที่มีชีวิตชีวาใจกลางเม็กซิโกซิตี ย่านเมืองเก่าโตลูกา ไปจนถึงสนามฝึกซ้อมของนักเตะเยาวชน ที่หล่อหลอมทั้งความหลงใหลและความใฝ่ฝันของคนรุ่นใหม่ ทั้งนี้ เพื่อรองรับภารกิจการรายงานข่าวภาคสนามอย่างรวดเร็วและเข้มข้น GAC ได้จัดหารถยนต์ AION UT และ GS7 ให้แก่สำนักข่าวซินหัว ซึ่งเป็นสำนักข่าวแห่งชาติของจีน เพื่อใช้เป็นยานพาหนะอย่างเป็นทางการสำหรับทีมผู้สื่อข่าวภาคสนาม มอบยานยนต์ที่เชื่อถือได้ กว้างขวางสะดวกสบาย และเงียบสงบตลอดการเดินทาง

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สำหรับผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวซินหัว ภารกิจส่วนใหญ่เกิดขึ้นระหว่างการเดินทาง เพราะต้องเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสนามแข่งขัน ศูนย์สื่อมวลชน และโรงแรมที่พักของทีมนักกีฬา ดังนั้น AION UT และ GS7 จึงเป็นมากกว่ายานพาหนะ โดยทำหน้าที่เสมือนห้องข่าวเคลื่อนที่ด้วยเช่นกัน ห้องโดยสารที่เงียบและมั่นคงช่วยให้ผู้สื่อข่าวสามารถตัดต่อฟุตเทจและเตรียมตัวสัมภาษณ์ ทำให้พร้อมทำงานทันทีที่เดินทางไปถึงจุดหมาย โดย AION UT มีขนาดกะทัดรัดแต่ห้องโดยสารกว้างขวาง สามารถวางกล้องและอุปกรณ์ไลฟ์สดได้ ขณะที่ GS7 มาพร้อมห้องโดยสารที่เงียบและสะดวกสบาย ช่วยสร้างความผ่อนคลายท่ามกลางภารกิจการรายงานข่าวที่เต็มไปด้วยความกดดัน

ปัจจุบัน GAC จำหน่ายรถยนต์ 10 รุ่นในเม็กซิโก และได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในกลุ่มผู้บริโภคท้องถิ่น ข้อมูลจากบริษัท JATO ผู้ให้บริการวิเคราะห์ตลาดยานยนต์ระดับโลก ระบุว่า ในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคมปีนี้ AION ES และ AION UT ต่างมียอดขายติด 10 อันดับแรกในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบตเตอรี่ (BEV) ที่ขายดีที่สุดในเม็กซิโก โดย AION UT ครองอันดับ 3 ในประเภท B-segment และ AION ES ครองอันดับ 2 ในประเภท C-segment

เม็กซิโกยังคงเป็นตลาดยุทธศาสตร์สำคัญในการขยายธุรกิจระดับโลกของ GAC โดยบริษัทได้สร้างความร่วมมือเชิงกลยุทธ์กับสโมสรฟุตบอล Toluca FC เพื่อสร้างเครือข่ายการตลาดด้านกีฬาที่ครอบคลุมทั่วภูมิภาคลาตินอเมริกา และเชื่อมโยงกับการดำเนินงานของ GAC ในระดับโลก ในอนาคต GAC จะยกระดับจากการสนับสนุนกิจกรรมกีฬาเป็นครั้งคราว ไปสู่การสร้างระบบนิเวศกีฬาแบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างอิทธิพลของแบรนด์ในตลาดโลกให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น

ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ GAC ได้ที่ https://www.gacgroup.com/en หรือติดตามความเคลื่อนไหวผ่านช่องทางโซเชียลมีเดีย

SOURCE GAC

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