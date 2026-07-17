GAC、メキシコでワールドカップ（World Cup）を取材するXinhua News Agencyに公式サービス車両を提供

メキシコシティ、2026年7月17日 /PRNewswire/ -- 世界トップクラスのサッカー大会の一つが米国、カナダ、メキシコで開催される中、数億人のファンが熱戦の行方を見守っています。メキシコでは、サッカーが至る所に息づいています――メキシコシティの活気あふれる通りから、トルーカの旧市街、さらには情熱と夢が芽吹くユースアカデミーの練習場に至るまで。迅速な対応が求められる、緊迫した最前線の報道活動を支援するため、GACは、中国を代表する通信社Xinhua News Agencyの現地取材チームに、「AION UT」と「GS7」を公式サービス車両として提供しました。両車は、高い信頼性、ゆとりある室内空間、優れた静粛性を備え、大会期間を通じて快適な移動環境を実現しています。

Xinhua News Agencyの記者は、業務の多くを移動中にこなします。スタジアム、メディアセンター、各チームの宿泊先を行き来するAION UTとGS7は、単なる交通手段にとどまらず、移動式ニュースルームとしても機能しています。静かで安定した車内で、記者は移動中に映像素材を整理してインタビューの準備を進め、各取材に万全の態勢で臨めます。AION UTはコンパクトでありながら車内は広々としており、カメラやライブ配信機材を余裕を持って収納できます。一方、GS7の静かで快適な車内は、プレッシャーの大きい取材に臨む記者の緊張を和らげます。

GACはメキシコで、多彩な10車種からなる充実したラインナップを展開し、現地消費者の間で人気が高まっています。JATOによる今年1～5月の販売データでは、GACの「AION ES」とAION UTはいずれもメキシコのBEV販売ランキングでトップ10入りし、AION UTはBセグメントの純電気自動車部門で3位、AION ESはCセグメントで2位となりました。

メキシコは、GACのグローバル展開において引き続き中核をなす戦略市場です。GACはすでに、メキシコのサッカークラブToluca FCと戦略的パートナーシップを結び、ラテンアメリカを網羅し、GACのグローバルな事業展開と連動するスポーツマーケティング網を構築しています。今後、GACは個別のスポンサーシップから、スポーツエコシステム全体を統合する戦略へと移行し、グローバルブランドとしての影響力をさらに高めていきます。

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SOURCE GAC