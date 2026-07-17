GAC, 멕시코 월드컵 취재 나선 신화통신에 공식 지원 차량 제공

멕시코시티 2026년 7월 17일 /PRNewswire/ -- 미국, 캐나다, 멕시코 전역에서는 세계 최고 수준의 축구 대회가 펼쳐지는 가운데 수억 명의 팬이 경기의 모든 순간을 지켜보고 있다. 멕시코에서는 멕시코시티의 활기찬 거리부터 톨루카의 구시가지, 열정과 꿈이 싹트는 유소년 아카데미 훈련장에 이르기까지 어디서나 축구의 열기를 느낄 수 있다. GAC는 빠른 속도와 고강도로 진행되는 현장 취재를 지원하기 위해 중국의 대표적인 국영 통신사인 신화통신(Xinhua News Agency)의 현장 취재팀에 AION UT와 GS7을 공식 지원 차량으로 제공했다. 두 차량은 대회 기간 내내 안정적이고 넓으며 조용한 이동 환경을 제공한다.

신화통신 기자들에게는 업무의 상당 부분이 이동 중에 이뤄진다. 경기장과 미디어 센터, 선수단 숙소를 오가는 동안 AION UT와 GS7은 단순한 이동 수단을 넘어 이동식 뉴스룸 역할을 한다. 기자들은 매번 차분하고 안정적인 주행 환경에서 영상 자료를 정리하고 인터뷰를 준비해 모든 취재 현장에 만반의 준비를 갖춘 상태로 도착할 수 있다. AION UT의 작지만 넉넉한 실내 공간에는 카메라와 생중계 장비를 손쉽게 실을 수 있으며, GS7의 조용하고 편안한 실내는 긴장감 높은 취재 업무 속에서 반가운 여유를 선사한다.

GAC는 멕시코에서 10개 모델로 구성된 탄탄하고 다각화된 제품군을 구축하며 현지 소비자들 사이에서 인기를 높여가고 있다. 올해 1∼5월 JATO 판매 자료에 따르면 GAC의 AION ES와 AION UT는 모두 멕시코에서 가장 많이 판매된 배터리 전기차(BEV) 상위 10개 모델에 이름을 올렸다. AION UT는 B세그먼트 순수 전기차 부문에서 3위, AION ES는 C세그먼트에서 2위를 기록했다.

멕시코는 GAC의 글로벌 사업 확장에서 핵심 전략 시장으로 자리매김하고 있다. GAC는 이미 멕시코 축구 구단 톨루카 FC(Toluca FC)와 전략적 파트너십을 체결했으며, 이를 통해 중남미 전역을 아우르고 GAC의 글로벌 사업망과 유기적으로 연계되는 스포츠 마케팅 체계를 구축했다. 앞으로 GAC는 개별 후원에서 벗어나 완전히 통합된 스포츠 생태계 전략으로 발전해 글로벌 브랜드 영향력을 한층 강화할 계획이다.

https://www.gacgroup.com/en을 방문하거나 소셜미디어를 팔로우하면 GAC에 관한 자세한 내용을 확인할 수 있다.

SOURCE GAC