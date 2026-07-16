GAC fournit des véhicules de service officiels à l'agence de presse Xinhua pour sa couverture de la Coupe du monde au Mexique

MEXICO, 16 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Alors que l'un des plus grands tournois de football au monde se déroule aux États-Unis, au Canada et au Mexique, des centaines de millions de supporters suivent les matchs. Au Mexique, le football est omniprésent : des rues animées de Mexico à la vieille ville de Toluca, en passant par les terrains d'entraînement des centres de formation, où naissent la passion et les rêves. Afin de répondre aux exigences d'une couverture médiatique rapide et intensive sur le terrain, GAC a fourni des modèles AION UT et GS7 à l'agence de presse Xinhua, la principale agence de presse nationale chinoise, en tant que véhicules de service officiels destinés à son équipe de reportage sur le terrain, offrant ainsi une mobilité fiable, spacieuse et silencieuse tout au long du tournoi.

Pour les journalistes de Xinhua, une grande partie de leur travail se déroule sur le terrain. Faisant la navette entre les stades, les centres de presse et les hôtels des équipes, l'AION UT et la GS7 ne sont pas seulement des moyens de transport : ils font office de salles de rédaction mobiles. Grâce au confort et au calme offerts pendant chaque trajet, les journalistes peuvent trier leurs images et préparer leurs interviews, ce qui leur permet d'arriver parfaitement prêts à chaque mission. L'habitacle compact mais spacieux de l'AION UT peut facilement accueillir une caméra et du matériel de diffusion en direct, tandis que l'habitacle silencieux et confortable du GS7 apporte une touche de sérénité bienvenue face aux exigences d'un reportage sous haute pression.

GAC a développé au Mexique une gamme solide et diversifiée composée de 10 modèles, qui connaît un succès croissant auprès des consommateurs locaux. D'après les données de ventes de JATO pour la période de janvier à mai de cette année, les modèles AION ES et AION UT de GAC figuraient tous deux parmi les dix véhicules électriques à batterie (BEV) les plus vendus au Mexique, l'AION UT occupant la troisième place dans la catégorie des véhicules 100 % électriques du segment B et l'AION ES la deuxième place dans le segment C.

Le Mexique reste un marché stratégique clé dans le cadre de l'expansion mondiale de GAC. GAC a déjà noué un partenariat stratégique avec le club de football mexicain Toluca FC, mettant ainsi en place une stratégie de marketing sportif qui couvre l'Amérique latine et s'inscrit dans le cadre de l'expansion mondiale de GAC. À l'avenir, GAC passera d'un modèle de parrainage ponctuel à une stratégie reposant sur un écosystème sportif intégré, renforçant ainsi davantage l'influence mondiale de sa marque.

Pour en savoir plus sur GAC, visitez le site https://www.gacgroup.com/fr ou suivez-nous sur les réseaux sociaux.