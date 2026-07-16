GAC proporciona vehículos oficiales para cobertura de la Copa Mundial de la Agencia de Noticias Xinhua en México

CIUDAD DE MÉXICO, 16 de julio de 2026 /PRNewswire/ -- Al mismo tiempo que se lleva a cabo el desarrollo de uno de los torneos de fútbol más importantes del mundo en Estados Unidos, Canadá y México, cientos de millones de fanáticos siguen la acción. En México, el fútbol está en todas partes: desde las vibrantes calles de la Ciudad de México hasta el casco antiguo de Toluca, pasando por los campos de entrenamiento de las academias juveniles, donde la pasión y los sueños echan raíces. Con el objetivo de proporcionar un respaldo de cara a las demandas aceleradas y de alta intensidad de la cobertura de los medios de primera línea, el GAC ha proporcionado el AION UT y el GS7 a la agencia de noticias Xinhua, la agencia de noticias nacional líder de China, como vehículos de servicio oficiales para su equipo de reportajes de primera línea, proporcionado movilidad fiable, espaciosa y silenciosa durante todo el torneo.

Para los reporteros de Xinhua, gran parte del trabajo se desarrolla en la carretera. Trasladándose entre estadios, centros de prensa y hoteles de equipos, los vehículos AION UT y GS7 son mucho más que un simple medio de transporte: funcionan como salas de redacción móviles. En el ambiente tranquilo y estable de cada viaje, los reporteros pueden organizar el material audiovisual y prepararse para las entrevistas, llegando a cada destino completamente listos. La cabina compacta pero espaciosa del AION UT permite instalar fácilmente equipos de cámara y transmisión en directo, mientras que el interior silencioso y confortable del GS7 ofrece una agradable sensación de tranquilidad ante las exigencias del periodismo de alta presión.

GAC ha llevado a cabo un desarrollo de una gama sólida y diversificada formada por 10 modelos en México, ganando cada vez más popularidad entre los consumidores locales. Según datos de ventas de JATO de enero a mayo de este año, los modelos AION ES y AION UT de GAC se ubicaron entre los diez vehículos eléctricos más vendidos en México, con el AION UT en tercer lugar en la categoría de vehículos eléctricos puros del segmento B y el AION ES en segundo lugar en el segmento C.

México sigue siendo un mercado estratégico clave en la expansión global de GAC. GAC ya ha forjado una alianza estratégica con el club de fútbol mexicano Toluca FC, creando una matriz de marketing deportivo que abarca Latinoamérica y se conecta con la presencia global de GAC. De cara al futuro, GAC evolucionará desde patrocinios puntuales hacia una estrategia de ecosistema deportivo totalmente integrada, fortaleciendo aún más su influencia de marca global.

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