GAC Sediakan Kenderaan Perkhidmatan Rasmi untuk Liputan Piala Dunia Xinhua News Agency di Mexico

BANDAR RAYA MEXICO, 16 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Ketika salah satu kejohanan bola sepak utama dunia berlangsung di AS, Kanada dan Mexico, ratusan juta peminat mengikuti setiap aksi. Di Mexico, bola sepak dapat disaksikan di segenap tempat — bermula daripada jalan-jalan yang meriah di Bandar Raya Mexico menuju ke bandar lama Toluca, hinggalah padang latihan akademi belia yang menjadi tempat semangat dan impian mula bercambah. Bagi menyokong permintaan terhadap liputan media barisan hadapan yang pantas dan berintensiti tinggi, GAC menyediakan AION UT dan GS7 kepada Xinhua News Agency, iaitu agensi berita nasional terkemuka China, sebagai kenderaan perkhidmatan rasmi untuk pasukan pelapor barisan hadapannya—menawarkan mobiliti yang boleh dipercayai, luas dan senyap sepanjang kejohanan berlangsung.

Bagi wartawan Xinhua, sebahagian besar tugasan mereka berlangsung di jalan raya. Berulang-alik antara stadium, pusat media dan hotel pasukan, AION UT dan GS7 bukan sekadar berfungsi sebagai pengangkutan, malah bertindak sebagai bilik berita bergerak. Dalam suasana yang tenang dan stabil dalam setiap perjalanan, para wartawan dapat menyusun rakaman video serta membuat persediaan untuk temu bual, sekali gus tiba di setiap tempat tugasan dalam keadaan benar-benar bersedia. Ruang kabin AION UT yang kompak tetapi luas mampu memuatkan kamera dan peralatan siaran langsung dengan mudah, manakala ruang dalaman GS7 yang senyap dan selesa memberikan suasana tenang ketika berdepan tuntutan tugasan pelaporan bertekanan tinggi.

GAC telah membangunkan rangkaian 10 model yang kukuh dan terpelbagai di Mexico yang menjadi semakin popular dalam kalangan pengguna tempatan. Menurut data jualan JATO bagi tempoh Januari–Mei tahun ini, AION ES dan juga AION UT daripada GAC masing-masing tersenarai sebagai antara sepuluh BEV paling laris terjual di Mexico, dengan AION UT menduduki tempat ketiga dalam kategori kenderaan elektrik tulen segmen B, manakala AION ES berada di tempat kedua dalam segmen C.

Mexico kekal menjadi pasaran strategik yang utama dalam pengembangan global GAC. GAC telah menjalin perkongsian strategik dengan kelab bola sepak Mexico, Toluca FC bagi membina matriks pemasaran sukan yang menjangkau Amerika Latin dan diselaraskan dengan kehadiran global GAC. Memandang ke hadapan, GAC akan berkembang daripada penajaan satu titik perhubungan kepada strategi ekosistem sukan bersepadu sepenuhnya, sekali gus mengukuhkan lagi pengaruh jenama globalnya.

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