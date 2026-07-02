GAC International Catat Keputusan Separuh Tahun Pertama dengan Prestasi Cemerlang

GUANGZHOU, China, 2 Julai 2026 /PRNewswire/ -- Pada separuh pertama tahun 2026, jumlah jualan borong luar negara dan jualan runcit pengguna akhir GAC meningkat dua kali ganda tahun ke tahun. Jumlah eksport mencecah 121,483 unit yang hampir menyamai jumlah eksport setahun penuh bagi tahun lalu, dengan peningkatan ketara sebanyak 132% tahun ke tahun, sekali gus menandakan satu pencapaian penting.

GAC mencapai pertumbuhan kukuh di semua wilayah. Di benua Amerika, Mexico menunjukkan prestasi cemerlang dengan AION ES dan AION UT berjaya mendapat tempat dalam kelompok sepuluh teratas bagi carta kedudukan jualan BEV. Bolivia mengekalkan kedudukan penerajunya sebagai jenama kenderaan penumpang China paling laris terjual. Brazil, Colombia dan negara-negara lain turut mencatatkan pertumbuhan kukuh. Di Asia-Pasifik, Wilayah Pentadbiran Khas Hong Kong (SAR Hong Kong) menyaksikan GAC menduduki tempat No. 1 bagi jualan EV persendirian pada April selepas fasa pemansuhan subsidi, dengan bahagian pasaran terkumpul dari Januari hingga Mei melebihi 11%. Singapura menduduki tempat kedua dalam kalangan jenama EV tulen pada April dengan hampir 7% bahagian pasaran, manakala Thailand mengekalkan bahagian No.1 dalam segmen teksi elektrik. Malaysia dan Indonesia turut mencatatkan pertumbuhan ketara. Eropah pula mempercepat pengembangan strategiknya: AION UT memulakan pengeluaran di Austria dan membuat penampilan sulung Eropah di Milan, diikuti kemasukan rasmi ke UK dan Sepanyol, sekali gus mewujudkan sistem operasi rantaian penuh peringkat awal. Di Timur Tengah dan Afrika, EMZOOM menduduki tempat pertama dalam pasaran SUV segmen-B Lubnan, manakala rantau Timur Tengah menyaksikan peningkatan ketara tahun ke tahun bagi jualan terkumpul.

GAC turut memperoleh pengiktirafan global atas ciri kualiti dan kekuatan. Di Kuwait, ia meraih dua gelaran No.1 bagi kualiti kenderaan keseluruhan terbaik dan nilai sisa tertinggi dalam kalangan pengeluar kenderaan China. Di Thailand, GAC mendahului semua jenama China dari segi nilai sisa tiga tahun. AION UT meneruskan prestasi cemerlangnya berturut-turut apabila menduduki tempat No. 1 bagi jualan hatchback elektrik tulen di SAR Hong Kong, Colombia, Uruguay dan Singapura, dengan menerima lebih 600 prapesanan di Australia, serta memenangi pelbagai anugerah termasuk BEV Paling Laris Bolivia dan tempat teratas bagi pertumbuhan eksport hatchback elektrik A0 China pada Mei. AION V turut mencatatkan rekod jualan tertinggi luar negara baharu, disenarai pendek bagi Drive's Car of the Year 2026, serta memenangi anugerah "No.1 Elite Electric SUV" di SAR Hong Kong.

Mengakhiri separuh pertama tahun dengan kad skor pencapaian yang cemerlang, GAC International mempercepat pengembangan globalnya dengan momentum yang tidak dapat dihentikan.

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